難得228四天連假，南部的天氣都還不錯（除了會讓人生病的 PM2.5 還是很高之外），這幾天台南也沒下雨、太陽下山前溫度也還都還算宜人，因此有不少人選擇南下到台南、高雄…等地遊玩。

不過你這麼想、大家也都這麼想，這幾天台南市區的主要道路幾乎都塞滿了車子，一些稍稍有點名氣的小吃也都是滿滿滿的遊客，有些還排隊排了好幾十個人，等好久都吃不到。

如果你想在出門前先看一下哪些地方在塞車、哪條路能走、那條不能走，可以先開電腦或手機的 Google Maps 網路地圖來看看，透過 Google 蒐集來的匿名統計資訊，獲取最新的即時路況。可以的話就即時繞個路走，不用跟大家一起塞在那邊餓肚子。

網站名稱： Google 地圖

Google 地圖 網站網址：https://www.google.com.tw/maps

使用方法：

第1步 透過 Google 地圖查看即時路況的方法很簡單，其實就藏在選單裡，按一下網頁左上角的「≡」圖示、開啟選單。

第2步 點一下「路況」功能。

第3步 馬上可以在地圖上看到原本的馬路出現綠色、黃色或紅色、暗紅色的線段。綠色表示暢通、速度較快，黃色則有一點塞車，紅色則是車多擁擠，暗紅色則是塞到不行，紅黑相間則是走走停停。

第4步 手機版的話，請在手機裡開啟 Google 地圖 APP，一樣點一下左上角的「≡」圖示，再按選單裡的「路況」。

第5步 接著就可以看到那裡塞車、哪裡不塞囉。經過這幾年的改進，Google 地圖的即時路況功能已經算是相當準確囉，不論是一般道路或高速公路、快速道路都有支援，還算好用。