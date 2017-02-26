「I Love Hue」不是用來測驗你有沒有色盲問題的，而是一款玩到後來你會懷疑自己是不是眼睛壞去的色彩解謎遊戲，如果色感不夠高，玩到後來眼睛一定會花掉！

以漸層色塊為主軸設計了超過 250 個關卡，每個關卡會將排好的漸層色塊其中幾塊打亂，然後要玩家們再將這些色塊重新排回原來的位置，依據打亂色塊的位置不同會產生不同的解謎難度，雖然在遊戲當中會不斷的出現自我懷疑，但當成功排出漂亮的漸層色盤時會相對很有成就感哦！

通過初學者的考驗進入學徒等級後，就可以將自己每個關卡所使用的移動步數與世界玩家的平均水準做比較，高於平均就能解鎖各種成就。不過脫離初學者後，每個關卡都需要花費 3 個棱鏡解鎖，免費的棱鏡用完後就需透過觀看影片來取得或是經長時間的等待才能獲得少少的補充，想要全免費闖關的話，感覺會玩的不是很痛快啊！有興趣的玩家們請小心服用囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： I Love Hue

I Love Hue 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Zut Games Ltd

Zut Games Ltd 官方網站： http://zutgames.com/

http://zutgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊右下角的「開始」進入初學者關卡。

一開始都是很簡單的，中間的色塊被打亂了，點選拖曳將它們一一排回原來的位置。

剩下最後兩個，完全歸位即可過關！

接著就陸續完成剩下的關卡拿到 10 顆心就能解鎖第二階段的《學徒》關。

有黑點的色塊是固定不能動的，玩家要將沒有黑點的色塊歸位。每個關卡要移動的色塊位置都不太一樣，也會產生難度上的差異哦！

除了視覺模式外，另外還有任務模式，不過任務模式是什麼樣的一個世界，得先完全闖完視覺模式才能知道了。

從《學徒》開始，每關都需要花費 3 個棱鏡才能進入挑戰，每個玩家起始都會發給 60 個棱鏡，用完就得透過觀看廣告或是待時間自動補充，當然也可以選擇付費購買。

色塊切割的越細難度越高，當完成關卡時，就會將你所使用的步數與世界平均做比較，並會依表現給予不同的評價哦！