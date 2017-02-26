高捷少女跟常飾演黑道大哥的演員高捷沒有關係！是高雄捷運的虛擬代言人，一共有四位少女，分別是站務員「小穹」、司機員「艾米莉亞」、維修工程師「婕兒」與客服員「耐耐」，在推出當時就轟動全台更成立了專屬的粉絲團，目前已有九萬多名粉絲支持，在近日更以其中的「艾米莉亞」為主題設計了語音式鬧鐘，企圖要萌昏各位粉絲啦！

「高捷少女艾米莉亞鬧鐘」最多可設置五個鬧鐘，並有貪睡延遲功能，可分別設置不同的語音組合，讓你自由搭配想要的情境，當時間到時艾米莉亞就會溫柔的喚醒你囉！怕聽語音會醒不完全的話，還可配合震動功能加強喚醒能力。

程式分為免費版與付費完整版，免費版僅有最基本的鬧鐘功能與計時器，語音的選擇有限，讓大家體驗看看被艾米莉亞呼喚起床的感覺，而完整版則包含了 24 小時整點報時以及更多不同時段與節慶主題的語音選項，想要擁有完整的艾米莉亞就要付出代價啦！

另外提醒各位，就算插上耳機鬧鐘語音還是會大剌剌的從喇叭傳出，所以若想在公開場合使用的話，就請提高自己的恥感囉！XD

【高捷少女艾米莉亞鬧鐘PV】 【高捷少女艾米莉亞鬧鐘PV】.配音：艾米莉亞（CV：薛南）音響監督：Shi Kuang Lee企劃執行：張恆、張毅程式製作：粗下PV：馬鹿發行：希萌創意.高捷少女艾米莉亞鬧鐘(免費試用版)：https://play.google.com/store/apps/details?id=simoe.alarm.emiria.free.高捷少女艾米莉亞鬧鐘(專業完整版)：https://play.google.com/store/apps/details?id=simoe.alarm.emiria.pro.『前進吧！高捷少女』FB官方粉絲頁：https://www.facebook.com/K.R.T.GIRLS 由前進吧！高捷少女《進め！高捷（たかめ）少女！》发布于 2017年2月23日

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 高捷少女艾米莉亞鬧鐘

高捷少女艾米莉亞鬧鐘 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 希萌創意行銷股份有限公司

希萌創意行銷股份有限公司 官方網站： http://simon.moe/

http://simon.moe/ 系統支援： Android 4.4 以上

Android 4.4 以上 軟體下載 ：免費版、付費版

操作畫面：

一打開就是萌萌的艾米莉亞，點擊「SETUP」->「ADD」新增鬧鐘。

每個鬧鐘都可以設定提醒天數，鬧鐘時間是使用上下滑動的方式設定，鬧鈴與延遲語音都可分別選擇兩種來組合，點入即可試聽唷！延遲時間最長可達 30 分鐘。

除了早上起床可以使用外，也可以用來做為出門、下班或睡前的提醒哦！有多種不同時段與情境的語音選項。

設定完成按下「OK」，當指定的時間到時，就會播放語音來提醒你，可選擇貪睡或停止鬧鈴。

在首頁下方點入「CONFIG」可設定震動開關與調整音量。

右側的小圖示則可進入計時器功能。