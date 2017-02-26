一般的運動 App 大多都提供一些固定的動作讓使用者跟著做，再好一點就是會分難度等級，或是加上計時器功能，但即使是分了難度，還是無法適用所有的人，對於體能真的不好的人來說，部份初階程度的運動也許還是會過於吃力，讓人很容易就受挫而放棄。
「30 Days Cardio Challenge」是一款 30 天的有氧運動規劃程式，雖然同樣分為初、中、高三種難度等級，但在正式開始運動前，程式會先要求你做一些指定動作測量自己的極限在哪，再依這個標準來幫你量身規劃專屬的運動計劃。
所以從一開始給你的運動量就是可以負荷的程度，不浪費時間做太簡單的運動，也不會在起頭就因為太吃力無法做完指定的數量就受到打擊唷！每一個難度都是由四種不同的有氧動作所組成，隨著天數的增加，每個動作要執行的數量也會跟著向上調整，逐漸增強你的體能。
若擔心自己會忘記做運動，程式也有提供鬧鐘功能，可以幫助提醒，持續的做一件事，就能養成習慣哦！大家共勉之～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：30 Days Cardio Challenge
- 軟體語言：英文
- 開發人員：PandaAppFactory
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 3.0 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「30 Days Cardio Challenge」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式後先依自己的體能選擇難度等級，然後跟著畫面的指示試做動作，看自己最多可以做幾下，將數量填入後按「Next」依序測完四種動作。
測量完成後，就可以開始進入 30 天的挑戰，點入「Day 1」可以看到第一天每個動作的指定數量就是自己剛剛測量後的數量，每個動作都要做兩組。另外上方文字說明中提到要記得每一組動作做完要休息 30 秒再做下一組，兩個動作之間不要間隔超過 2 分鐘。（應該沒翻錯吧？有請英文好的朋友幫忙翻一下好了XD）
按下「Start」開始運動，畫面上會有真人帶著你做動作，也會有簡單的計數器，不過你可按照自己的節奏來做，做完一組後，畫面上會出現 30 秒的倒數計時器，休息 30 秒後，再重覆做一組即完成這個動作。如果自己提早完成也可按下「Finish」直接進入下一個動作。
全數做完就可以獲得獎章一枚囉！還可以選擇將完成挑戰的喜悅分享給好友唷～
由左側的選單進入「Set Alarm」可設定鬧鐘提醒，就不用怕會忘記運動了。