一般的運動 App 大多都提供一些固定的動作讓使用者跟著做，再好一點就是會分難度等級，或是加上計時器功能，但即使是分了難度，還是無法適用所有的人，對於體能真的不好的人來說，部份初階程度的運動也許還是會過於吃力，讓人很容易就受挫而放棄。

「30 Days Cardio Challenge」是一款 30 天的有氧運動規劃程式，雖然同樣分為初、中、高三種難度等級，但在正式開始運動前，程式會先要求你做一些指定動作測量自己的極限在哪，再依這個標準來幫你量身規劃專屬的運動計劃。

所以從一開始給你的運動量就是可以負荷的程度，不浪費時間做太簡單的運動，也不會在起頭就因為太吃力無法做完指定的數量就受到打擊唷！每一個難度都是由四種不同的有氧動作所組成，隨著天數的增加，每個動作要執行的數量也會跟著向上調整，逐漸增強你的體能。

若擔心自己會忘記做運動，程式也有提供鬧鐘功能，可以幫助提醒，持續的做一件事，就能養成習慣哦！大家共勉之～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 30 Days Cardio Challenge

30 Days Cardio Challenge 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PandaAppFactory

PandaAppFactory 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「30 Days Cardio Challenge」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後先依自己的體能選擇難度等級，然後跟著畫面的指示試做動作，看自己最多可以做幾下，將數量填入後按「Next」依序測完四種動作。

測量完成後，就可以開始進入 30 天的挑戰，點入「Day 1」可以看到第一天每個動作的指定數量就是自己剛剛測量後的數量，每個動作都要做兩組。另外上方文字說明中提到要記得每一組動作做完要休息 30 秒再做下一組，兩個動作之間不要間隔超過 2 分鐘。（應該沒翻錯吧？有請英文好的朋友幫忙翻一下好了XD）

按下「Start」開始運動，畫面上會有真人帶著你做動作，也會有簡單的計數器，不過你可按照自己的節奏來做，做完一組後，畫面上會出現 30 秒的倒數計時器，休息 30 秒後，再重覆做一組即完成這個動作。如果自己提早完成也可按下「Finish」直接進入下一個動作。

全數做完就可以獲得獎章一枚囉！還可以選擇將完成挑戰的喜悅分享給好友唷～

由左側的選單進入「Set Alarm」可設定鬧鐘提醒，就不用怕會忘記運動了。