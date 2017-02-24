手機裡的記帳 App 實在越來越花俏，因為這樣才能讓記帳這枯燥乏味的例行公事變得有趣，但如果記帳對你來說還是一件很痛苦的事，不如就…放棄記帳，努力的賺錢如何？XDDD

不是啦！是可以來看看這款結合城市建造、城市發展的記帳遊戲 -「記帳城市」，只要每天乖乖的將花費記錄起來，就能一步步的建造你的美麗城市，依照記錄的開銷類型，可陸續加入小吃攤、公車站、雜貨店、電影院、百貨公司…等建築物，兩個相同的建築物還可進行合併升級唷！

除了硬體的建設外，你還必須招募市民來為你工作賺取金幣，這些金幣將可以做為日後升級市政中心之用，建造越多的建物才能招募更多的市民，這代表你必須更加努力的記帳才能讓城市的發展更蓬勃。

雖然是結合遊戲的記帳軟體，它在記帳的功能方面也不馬虎，計算機式的鍵盤方便在輸入時進行簡單的加減計算，程式還會很聰明的依據時間、地點的不同，自動列出可能的消費選項讓你更快速的做出選擇，除了支出外，也可記錄收入的部份，並提供簡單的圖表分析，讓你一眼就能了解自己的收支狀況。

只要連結 Facebook、Twitter、Google+ 或是 Weibo 帳號，就能自動備份記帳資料，並可在排行榜中與好友來場良性競爭，還可互相拜訪對方的城市，讓你在記帳這條路上不再感到孤單哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 記帳城市

記帳城市 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語 開發人員： Fourdesire

Fourdesire 官方網站： http://fortunecityapp.com/zh-TW/

http://fortunecityapp.com/zh-TW/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「記帳城市」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用就跟著你的財務長錢喵喵一起熟悉整個操作方式。首先輸入第一筆的開銷。

利用下方的計算機鍵盤輸入金額後，再選擇花費類型並輸入細項即可完成記錄。分類名稱可左右滑動，「收入」項目在最右側。

完成一筆記錄就會創造一個與花費類型有關的建築物，相同的建築物可點擊進行合成升級。

點選建築物有三個功能按鈕，分別可查看建物的相關資訊、移動位置以及合成。

預設每天最多只能建五棟建築，也就是第六筆以後的記帳就不會被轉為建築，雖然蠻可惜的，但卻可避免有人想玩過頭胡亂記入不存在的花費，如果想要增加每日的建物數量，可透過升級建築工小屋來增加建築工人數。

在城市中會有許多的旅客，可使用鑽石邀請他們成為你的市民，依城市的規模可陸續增加市民的數量，每個市民的能力都不一樣，可挑選有特殊能力的人加入，之後派工會比較能找到他們喜愛的工作哦！

選擇市民就可以派工作給他，從現有的建築物中幫他挑選一個適合的商店吧！

派工之後別忘了點擊打卡上班，才會幫你賺錢哦！

右下角可展開選單，可查看排行榜、成就…等資訊，左下角則可開啟圖表，一眼就能知道自己在哪方面的花費最多。