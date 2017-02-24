想要讓自己多走路運動卻缺乏動力嗎？快下載「Pocket Plants」口袋植物培養遊戲，結合計步功能，累積越多的步數就能用來換取更多額外的能量或寶石，讓你化步數為力量，想要拿到好東西就要比朋友走更多的路！

「Pocket Plants」是一款超級可愛的種植遊戲，在這個環境被汙染的魔法世界裡，土地上堆積了許多的垃圾，玩家必須透過種植植物幫助他們淨化這個世界，只要將兩種不同的植物進行融合，就能獲得各種不同的特殊植物。

一共有十個場景，每個場景都有 19 種的植物需要被融合種植出來，不過相同組合的植物可能融合出三種不同的特殊植物，至於能拿到什麼就全都得看運氣了，種出重覆的植物也是很正常的事哦！

而在融合的過程中需要使用到的紫水晶，除了可利用步數來換取之外，最主要的來源其實是透過完成「訂單」來取得，顧客的訂單會要求一種以上的植物，幫他們種好後提交訂單就能獲得各種獎勵唷！另外完成任務與成就也同樣可拿到指定的獎勵。

綁定 Facebook 或是其它帳號可保存遊戲資訊，可加入好友一起玩，朋友那邊也會有訂單需要你協助完成，是一款相當耐玩的遊戲，不過紫水晶很容易就用完，需要不斷的接訂單或走路來賺水晶，才能穩坐好友排名的第一位哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pocket Plants

Pocket Plants 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Kongregate

Kongregate 官方網站： http://www.kongregate.com/

http://www.kongregate.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.1 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

其實遊戲中的教學與導引功能都十分健全，下面就分享幾個畫面給大家聞香，喜歡的話就快點下載一起玩囉！在土地上堆積了一些垃圾，透過左下角的培養皿選擇要種植的植物，就能加入到土地中，一開始都會有兩種預先開放的植物，透過結合這兩種植物就可以陸續解開其它的。「？」是未知植物，點擊就可以查看融合的方式哦！

將植物拖曳融合時會出現三個「？」代表這兩種植物的組合可以產生三種不同的結果。

融合需要一點時間，完成後就會出現一個上鎖的圖案，點擊即可解鎖。

之後的解鎖都需要花費能量與紫水晶唷！如果紫水晶不足，就會有種停滯不前的感覺啊～～～

點擊右上角的鞋子圖示可進入計步相關設定，先到「計步設置」選擇要用手機計步或是連結 Fitbit，若手機本身不支援計步功能就沒辦法使用哦！只能乖乖的接訂單了。

若有成功使用計步功能，就可以將累積的步數用來換取下面的東西。

訂單通常都會需要滿足三種植物，點擊植物可直接選擇種植，不需要再到培養皿種，相當方便哦！提交訂單的話就可以獲得指定的獎勵。

達成任務或成就也能獲得各種不同的獎勵哦！

當你已將第一個場景的植物全數種出後，就可以解鎖下一個新世界。

新世界一樣是一片荒蕪，需從基本的兩種植物開始種起，植物類型則會依場景的特色而有不同的變化。不過也不要以為第一個世界解完就沒事了，之後的訂單還是會有需要它的地方哦！