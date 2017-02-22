以前我們只聽過《小紅帽》的故事，故事中透過邪惡的大野狼來提醒小朋友們要小心警覺陌生人，而「小綠帽」則是要用正向的態度從故事中教導小朋友關於友誼以及健康的生活理念。

它是一款精美的互動遊戲故事，提供包含繁體中文…等多國語言，畫面細緻、風格可愛，在睡前或是日常的故事時間都可以與小朋友一起閱讀。故事搭配互動圖像與文字並有真人發音導讀，每一頁故事小朋友都能親手點擊畫面中的任何人物、物品看看他們會有什麼變化，有些還設計了小遊戲唷！

在「小綠帽」故事中，雖然一樣有奶奶、小女孩與一隻饑餓的大黑狼，但是經過了一連串的過程，原本想吃人的大黑狼最後選擇不再吃任何人，甚至還跟其他的人物成為好朋友，想不想知道這其中轉變的原因是什麼呢？就留給大家與小朋友們一起跟著故事的節奏慢慢了解囉！

而除了故事與遊戲外，在程式中還附上了奶奶的健康食譜，是真的可以參考的食譜哦！一共有十道菜，有興趣的話，也可以與小朋友一起動手做做看，讓他們感受看看把虛擬變成實體的奇妙樂趣。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 小綠帽

小綠帽 軟體語言： 繁體中文,英文…等多國語言

繁體中文,英文…等多國語言 開發人員： Bobaka LLC

Bobaka LLC 官方網站： http://bobaka.com/portfolio/green-riding-hood/

http://bobaka.com/portfolio/green-riding-hood/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「小綠帽」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次進入先選擇語言，等下載完畢後就會自動進入起始畫面。

畫面設計的很精緻，是小朋友會感興趣的唷！點入「開始遊戲」，在右邊的「烹飪書」可查看相關的食譜。

遊戲開始其實是故事開始，下方有文字內容，另外也會有真人同步導讀，小朋友可以邊聽故事，邊動手點點畫面中的人物或各種物品。點擊右下角的箭頭則切換到下一頁。

有時還會有一些小遊戲可以玩，像下圖就要是幫助小綠帽做果汁，依照機器中的圖找到正確的水果放進去，到最後就可以成功做出果汁哦！

下面就不能再劇透了，附上食譜給大家看，是真的可以做出來的食譜，有興趣的話就動手做做看，一共有十道唷！