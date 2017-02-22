當智慧手機開始普及後，許多人都拋棄了原有的紙本行事曆改用 Google 日曆…等其它相關 App 來取代，後續當然也延伸出很多的輔助工具程式，可以讓大家將行事曆中即將到來的事件直接放到手機桌面方便提醒自己。

如果你不需要太花俏的設計，只想要簡簡單單的將事件清楚條列出來，那這款「Calendar Widget」就相當符合你的需求，不只樣式簡單，連設定功能也十分的單純，不用花費太多時間摸索使用方式，三兩下就能完成設置。

你可選擇想要加入的日曆內容，以及最多要顯示幾則、最遠要顯示幾天內的事件，雖然外觀設計走簡約風格，但仍提供透明背景以及深淺兩色的背景供你挑選，用最簡易的方式讓「Calendar Widget」與桌布完美共存，誰也不搶走誰的風采。

唯一的缺點就是日期的顯示方式是先列出日期才是月份，與我們習慣的方式不同，而且不能調整，想要下載的朋友請自行衡量看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Calendar Widget

Calendar Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： csapps

csapps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Calendar Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接在桌面新增「Calendar Widget」小工具，接著進行相關的設定。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 設定好後按下「Create Widget」，小工具的尺寸可自由拖曳調整。

第3步 若對這個樣式不是很滿意的話，可再點入主程式修改後按下「Apply」即可更新。