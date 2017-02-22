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下班想在家＂桑幾壘＂？先查查「今日好電影」再準備零食、爆米花！（Android）

忙了一天回到家，就想窩在沙發上放鬆好好的看部電影嗎？但是每次電影台轉半天就是沒看到想看的，或是找到好看的卻已經播了一 大半？只要事先查好節目表，就能輕鬆解決這些問題囉！

「今日好電影」有第四台與 MOD 的各大電影台節目表可供你參考，讓你在上班偷閒時或是下班通勤…等瑣碎時刻就能快速的了解當日有什麼電影好看。操作介面很簡潔，使用起來相當方便，找到想看的電影點擊就能設定開播提醒，讓你不再忙到忘記。

如果有錯過的電影或是其它想看但節目表上沒有出現的話，只要輸關鍵字即可加入「指定電影」，這個功能可以幫你搜尋這些電影在近日有無上映，並可提前設定提醒，就算近日沒有上映的計畫，也會在下次播出前主動通知你哦！

雖然程式裡沒有結合電影介紹，但可透過長按片名選擇 Google 搜尋，就能看到相關的電影介紹或是影評…等資訊，需要時再搜尋而不將這些資訊包在程式中，可避免程式本身太過肥大佔空間。若常需要查看電影節目表的朋友，可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：今日好電影
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：CC studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「今日好電影」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

「今日好電影」只會顯示當天的電影台節目表，包含西洋片、國片與 MOD 的部份，可由上方切換頁籤。以深底色標示目前播映中的電影。

 

單擊電影名稱可設定開播提醒，時間有 5 分鐘前～ 2 小時前可選擇，時間到時就會跳出通知囉！

 

長按電影名稱則可選擇網頁搜尋或是加入指定電影清單中。

 

在新增指定電影時，可針對關鍵字進行修改，在程式中有說明使用方式供大家參考。

 

由左上角可展開選單，切換到「指定電影」就能查看有興趣的電影最近何時有上映。

 

可點入清單選擇某個時段設定提醒，讓你不再錯過想看的電影哦！

 

點擊右上角的圖示可展開所有的節目表，灰字體皆是已播放完畢的電影，可看看自己錯過了什麼。

 

另外，還有提供不同的主題色系供你選擇哦！

 

 

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