忙了一天回到家，就想窩在沙發上放鬆好好的看部電影嗎？但是每次電影台轉半天就是沒看到想看的，或是找到好看的卻已經播了一 大半？只要事先查好節目表，就能輕鬆解決這些問題囉！

「今日好電影」有第四台與 MOD 的各大電影台節目表可供你參考，讓你在上班偷閒時或是下班通勤…等瑣碎時刻就能快速的了解當日有什麼電影好看。操作介面很簡潔，使用起來相當方便，找到想看的電影點擊就能設定開播提醒，讓你不再忙到忘記。

如果有錯過的電影或是其它想看但節目表上沒有出現的話，只要輸關鍵字即可加入「指定電影」，這個功能可以幫你搜尋這些電影在近日有無上映，並可提前設定提醒，就算近日沒有上映的計畫，也會在下次播出前主動通知你哦！

雖然程式裡沒有結合電影介紹，但可透過長按片名選擇 Google 搜尋，就能看到相關的電影介紹或是影評…等資訊，需要時再搜尋而不將這些資訊包在程式中，可避免程式本身太過肥大佔空間。若常需要查看電影節目表的朋友，可以參考看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 今日好電影

今日好電影 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： CC studio

CC studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「今日好電影」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

「今日好電影」只會顯示當天的電影台節目表，包含西洋片、國片與 MOD 的部份，可由上方切換頁籤。以深底色標示目前播映中的電影。

單擊電影名稱可設定開播提醒，時間有 5 分鐘前～ 2 小時前可選擇，時間到時就會跳出通知囉！

長按電影名稱則可選擇網頁搜尋或是加入指定電影清單中。

在新增指定電影時，可針對關鍵字進行修改，在程式中有說明使用方式供大家參考。

由左上角可展開選單，切換到「指定電影」就能查看有興趣的電影最近何時有上映。

可點入清單選擇某個時段設定提醒，讓你不再錯過想看的電影哦！

點擊右上角的圖示可展開所有的節目表，灰字體皆是已播放完畢的電影，可看看自己錯過了什麼。

另外，還有提供不同的主題色系供你選擇哦！