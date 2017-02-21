以前還沒有網路的時候很流行交筆友，在一些雜誌的最後幾頁都會有一區是讓人刊登筆名、地址的專區，想要認識新朋友的就可以利用這個寫信給別人，透過書信往來交流彼此的生活與心情，後來網路盛行大家就開始上網路聊天室互相交換 ICQ 或 MSN…等，進入了交網友的世代。（這樣是不是透露年齡了！！驚）

網路交友的速度很快，不像筆友一封信寄出去至少要兩三天才會收到，距離遠一點的就要更久了，但也因為網路資訊交流的速度很快，容易形成一種友情的速食文化，感情的累積似乎沒有筆友那麼深刻，很多都是過眼雲煙。

時間再拉到現代，手機的便利性、各種通訊軟體的掘起，讓交友這件事更快速到好像變成一種有點隨便的態度，而已讀不回也造成許多情感上的誤會與困擾。面對這樣的狀況，想不想將自己的腳步放慢，讓自己搭時光機回到過去，體驗看看什麼叫做交筆友的感覺呢？

「Slowly」是一款全新旳筆友平台，可以模擬真實的書信寄送過程，讓雙方的交流不再像吃速食一樣，有等待的過程，就能累積期待的心情，在收到回信時就會更加的開心唷！以交筆友的心情寫下自己的真實人生，不急著回應可以好好的撰寫信件內容，把想說的、想分享的全都寫進信中。

你可設定自己感興趣的話題以及熟悉的語言類型，系統就會自動幫你媒合志趣相投的筆友，如果你懂得的語言越多，他們就可能來自世界各地。不用附上照片，也不需使用真實的姓名，只管單純的分享心情。

交筆友另外還有一個樂趣就是收集郵票，在「Slowly」裡也有加入集郵冊的功能，要是筆友使用特別的郵票寄信給你，就能為你的集郵冊增加新的郵票哦！吃慣了速食的友情，現在就一起交個筆友吧！目前只有 iOS 版本可下載，Android 版本即將推出，敬請期待囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Slowly

Slowly 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： WHY INTERACTIVE

WHY INTERACTIVE 官方網站： https://www.getslowly.com/zh/

https://www.getslowly.com/zh/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Slowly」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點入「現在就加入」先設定性別、頭像與筆名，然後再按「下一步」。筆名如果臨時想不到的話，可以先隨便取一個之後還可以修改。

接著選擇一些感興趣的話題，以及設定慣用語言。

可加入多種語言，並設定每一種語言的熟悉程度，這個會做為之後媒合筆友的條件。

完成語言的設定後，程式會請你給予取得地理位置的權限及通知權限，依照畫面的指示操作就可以了。

最後再選擇登入方式就完成所有的前置作業囉！

一開始不會有新信件進來，要等待一陣子由系統媒合後才會顯示有信封在派發中。如果等不及的話，也可以使用「自動配對」設定好條件後，先寫下第一封信讓程式幫你進行配對。

當收到信件後，可以點開來看內容，由郵票的郵戳可以知道是從哪裡來的信件。點擊右上角的筆名可進入查看筆友的相關資訊，按左下角的「回覆」則可立即開始回信。（為尊重筆友，信件內容已馬賽克處理）

點擊郵票可選擇其它不同造型的郵票。如果回信回到一半突然有事，可點擊「X」先儲存為草稿之後有空再回。

在「我的筆友」裡可以看到目前有在交流的筆友，點入就能看到兩人的書信往來紀錄囉！

信寄出去對方都不會馬上收到，系統會依兩人的距離來換算信件的派發時間，等待讓信件的寄送更有真實性，雖然一樣是透過行動裝置來交友，但在實際的感受上卻有大大的不同哦！有興趣的朋友一起來慢慢交朋友吧！