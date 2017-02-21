新手爸爸、媽媽們為了搞定哭鬧的小寶貝絕對是無所不用其極，使出渾身解數又抱又搖是一定要的，再不然就拿出什麼玩具、安撫巾、安撫椅、安撫奶嘴還有長頸鹿…等試看看，什麼？還不行！？

沒錯！雖然網路上、媽媽社團都會瘋傳各種的安撫物品，但真的不見得錢給它開下去就能獲得小寶貝們的芳心，如果不想太花錢，試試用手機下載一些搖籃曲 App 也是一種超省錢的安撫方式哦！

「Lullaby music for babies」是一款光用看的就超療癒的嬰兒搖籃曲 App，結合可愛的手繪動物圖案看起來就超有溫度，超 Q 的造型也能用來吸引小寶貝的目光唷！一共收錄十首搖籃曲，每一首搭配一張動物圖，切換圖片就會開始播放不同的曲目，不過沒有其它的使用功能，例如想要停止音樂就必須強制將程式關閉，也沒有什麼睡眠定時器可以使用唷！

不過一開啟程式就會自動播放，左右滑動就可以切換曲目，對於手忙腳亂的新手爸媽來說，也算是很貼心的簡易設計啦！裡頭的音樂蠻好聽的，也都頗催眠的，雖然很想收起來自己用，但沒有睡眠定時器的話，一聽就播到天亮了，實在不太行啊！真是可惜了～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Lullaby music for babies

Lullaby music for babies 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alisa Unzhakova

Alisa Unzhakova 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lullaby music for babies」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式即會自動播放音樂，左右滑動可切換曲目，一共有十首。所搭配的插圖都是超級可愛的手繪風動物哦！