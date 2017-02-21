新手爸爸、媽媽們為了搞定哭鬧的小寶貝絕對是無所不用其極，使出渾身解數又抱又搖是一定要的，再不然就拿出什麼玩具、安撫巾、安撫椅、安撫奶嘴還有長頸鹿…等試看看，什麼？還不行！？
沒錯！雖然網路上、媽媽社團都會瘋傳各種的安撫物品，但真的不見得錢給它開下去就能獲得小寶貝們的芳心，如果不想太花錢，試試用手機下載一些搖籃曲 App 也是一種超省錢的安撫方式哦！
「Lullaby music for babies」是一款光用看的就超療癒的嬰兒搖籃曲 App，結合可愛的手繪動物圖案看起來就超有溫度，超 Q 的造型也能用來吸引小寶貝的目光唷！一共收錄十首搖籃曲，每一首搭配一張動物圖，切換圖片就會開始播放不同的曲目，不過沒有其它的使用功能，例如想要停止音樂就必須強制將程式關閉，也沒有什麼睡眠定時器可以使用唷！
不過一開啟程式就會自動播放，左右滑動就可以切換曲目，對於手忙腳亂的新手爸媽來說，也算是很貼心的簡易設計啦！裡頭的音樂蠻好聽的，也都頗催眠的，雖然很想收起來自己用，但沒有睡眠定時器的話，一聽就播到天亮了，實在不太行啊！真是可惜了～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Lullaby music for babies
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Alisa Unzhakova
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.3 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lullaby music for babies」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式即會自動播放音樂，左右滑動可切換曲目，一共有十首。所搭配的插圖都是超級可愛的手繪風動物哦！