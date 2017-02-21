前一陣子開始在 Facebook 上開始流行起甩頭鴿的動態貼圖，在留言裡常可以看到大家瘋狂的使用它，看起來很無厘頭也似乎沒有什麼意義但就是莫名的掀起一股熱潮，日前還有人將它實體化做成了玩具，手機上的遊戲當然也不能錯過啦！本篇就幫大家找了四款以垃圾鴿為主題的專屬小遊戲，喜歡它的朋友快一起來玩吧！

這四款遊戲都是由遊戲開發商 DuDuMii Games 所推出，分別是「Trash Dove Jump」投籃遊戲、「Trash Dove Flip Challenge」翻轉大挑戰、「Trash Dove Kick」點擊不落地以及「Trash Dove Hunt」射箭遊戲，玩法都很簡單，但加上垃圾鴿的甩頭動作，一切就又變得超有趣啦！話不多說，直接看下方的遊戲畫面及玩法介紹囉～



遊戲畫面：

「Trash Dove Jump」是將垃圾鴿當作籃球丟的投籃遊戲，分為三種遊戲模式，「Free Mode」會有 20 隻讓你投，看能投進幾隻；「Time Mode」有限時 60 秒，可以盡量的亂投，連發時畫面上同時會有好幾隻垃圾鴿看起來真的莫名好笑；「Endless Mode」則是只有三次失敗的機會，在生命用完前能投進幾隻就全看你的本事了。

點擊下方的垃圾鴿，它就會向上彈，上方的籃框會左右移動，鴿子也會來回跑，就看準時機點下去吧！投進就可以獲得 2 分。

遊戲結束就會公佈成績囉！

「Trash Dove Flip Challenge」是翻轉遊戲，從下方的垃圾鴿向上滑即可將它甩起，讓它來個華麗的轉身，以原來的姿勢完美落地即算成功翻轉一次，累積越多次分數就越高。

「Trash Dove Kick」則是延用垃圾不落地的概念（誤）所設計出的點擊遊戲，開始點擊垃圾鴿後就要不停的點擊它，不能讓它掉到地上。

在點擊的過程中，還要可以順便收集星星（但不知道要拿來幹嘛），垃圾鴿掉到地下的話就會結束遊戲囉！

「Trash Dove Hunt」是射箭遊戲，在左下角弓箭處反向拖曳上下調整角度，瞄準後放開手就可以將箭射出去，只有三次失敗的機會，看你能射下多少隻。