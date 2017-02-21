前一陣子開始在 Facebook 上開始流行起甩頭鴿的動態貼圖，在留言裡常可以看到大家瘋狂的使用它，看起來很無厘頭也似乎沒有什麼意義但就是莫名的掀起一股熱潮，日前還有人將它實體化做成了玩具，手機上的遊戲當然也不能錯過啦！本篇就幫大家找了四款以垃圾鴿為主題的專屬小遊戲，喜歡它的朋友快一起來玩吧！
這四款遊戲都是由遊戲開發商 DuDuMii Games 所推出，分別是「Trash Dove Jump」投籃遊戲、「Trash Dove Flip Challenge」翻轉大挑戰、「Trash Dove Kick」點擊不落地以及「Trash Dove Hunt」射箭遊戲，玩法都很簡單，但加上垃圾鴿的甩頭動作，一切就又變得超有趣啦！話不多說，直接看下方的遊戲畫面及玩法介紹囉～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體語言：英文
- 開發人員：DuDuMii Games
- 官方網站：https://www.facebook.com/dudugamesvn
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上
- 軟體下載：
iPhone 版本：
Trash Dove Jump
Trash Dove Flip Challenge
Trash Dove Kick
Trash Dove Hunt
Android 版本：
Trash Dove Jump
Trash Dove Flip Challenge
Trash Dove Kick
Trash Dove Hunt
遊戲畫面：
「Trash Dove Jump」是將垃圾鴿當作籃球丟的投籃遊戲，分為三種遊戲模式，「Free Mode」會有 20 隻讓你投，看能投進幾隻；「Time Mode」有限時 60 秒，可以盡量的亂投，連發時畫面上同時會有好幾隻垃圾鴿看起來真的莫名好笑；「Endless Mode」則是只有三次失敗的機會，在生命用完前能投進幾隻就全看你的本事了。
點擊下方的垃圾鴿，它就會向上彈，上方的籃框會左右移動，鴿子也會來回跑，就看準時機點下去吧！投進就可以獲得 2 分。
遊戲結束就會公佈成績囉！
「Trash Dove Flip Challenge」是翻轉遊戲，從下方的垃圾鴿向上滑即可將它甩起，讓它來個華麗的轉身，以原來的姿勢完美落地即算成功翻轉一次，累積越多次分數就越高。
「Trash Dove Kick」則是延用垃圾不落地的概念（誤）所設計出的點擊遊戲，開始點擊垃圾鴿後就要不停的點擊它，不能讓它掉到地上。
在點擊的過程中，還要可以順便收集星星（但不知道要拿來幹嘛），垃圾鴿掉到地下的話就會結束遊戲囉！
「Trash Dove Hunt」是射箭遊戲，在左下角弓箭處反向拖曳上下調整角度，瞄準後放開手就可以將箭射出去，只有三次失敗的機會，看你能射下多少隻。