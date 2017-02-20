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「くまモンのタワー」超難的熊本熊疊疊樂（iPhone, Android）

好一陣子沒有介紹熊本熊的相關 App 了，最近剛好看到這款「くまモンのタワー」以熊本熊為主題的疊疊樂遊戲，就來介紹給大家玩看看囉！

它的玩法很簡單，只要將上方的熊本熊調整好角度，一一的放到下方的平台上，不管你要正著疊、反著疊還是斜著疊，只要不掉出平台就能繼續玩下去，要挑戰的就是看你能累積疊到多少隻。

現實生活中的熊本熊有很多的造型，而且很會擺出各種逗趣搞笑的動作，在遊戲中的熊本熊當然也是一樣，不過因為每次出現的熊本熊都長的不同，不是平滑的邊緣，所以想要好好的疊更是困難，一個不小心就會滾下去啊！

目前個人最高紀錄是 8 隻，這成績有點爛但真的不容易耶！熊本熊迷們快來一起挑戰不可能的極限吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：くまモンのタワー
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Yuta Yabuzaki
  • 官方網站：http://planet12.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點擊那片小雲即可進入開始遊戲。在放下前若需要調整角度，可反覆點擊左上角的按鈕，調整完畢在畫面上按著不放左右移動調整位置，放手後熊本熊就會掉下來。要注意不可以讓熊本熊掉到平台之外。

 

每次出現的熊本熊造型都不太一樣，也讓堆疊的過程更加困難，該怎麼疊得要好好思考哦！

 

萬一不小心讓熊本熊掉到平台之外，遊戲就結束了。

 

有時候也不一定要挑戰堆多少隻，反而可以看誰能疊的多精采唷！

 

 

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