每個人的手機裡鬧鐘 App 一定是必備的，雖然大多除了響鈴提醒外都支援震動功能，但在一些極度安靜的環境下，連震動的聲響都可能會干擾到別人，又或在太過吵雜的地方，響鈴跟震動也是有可能會被忽略的。若你時常在這類的環境中又有使用鬧鐘或計時器的需求，可考慮下載「Flash Alarm」來替代原來的鬧鐘程式。

「Flash Alarm」是一款會發光的鬧鐘 App，除了響鈴、震動功能外，還提供相機閃光燈與螢幕閃爍提醒，所設定的時間到時，就會啟用閃光燈反覆閃爍達警示的效果而不會發出任何的聲音。

提供兩種鬧鐘設定方式，可直接指定時間，並能選擇單次或重覆天數，另外則是以倒數計時器的方式做設定，選擇所需要的分鐘數或小時，即可快速設定鬧鐘。有多種情境選項，例如打電話、開會、起床、吃藥…等，可為每個鬧鐘輸入特定的提示文字。支援貪睡功能，在想要貪睡時才選定要延長多久時間，使用上更有彈性唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Flash Alarm

Flash Alarm 軟體語言： 英文

英文 開發人員： manzy

manzy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Flash Alarm」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式可選擇使用時鐘來設定鬧鐘時間或是倒數計時器的方式直接設定需要的時間多寡。時鐘的方式可選擇單次或重覆天數，倒數計時器則幫大家預設了一些快速選單，直接點選即可。

下方的四個圖示分別代表閃光燈、響鈴、震動與螢幕閃爍，可依需求來選擇。點擊「ALARM」可展開情境選單，可依使用目的來選擇並輸入提醒標籤。

點開下方的「Detail」可設定更多細項，設定完成按下「Save」即可。

在時間到時就會依你所選定的提醒方式提醒你囉！不過螢幕閃爍的選項似乎只有剛好在使用手機的當下才會生效，若是手機未使用狀態就只會挑出鬧鐘畫面，不會有顏色邊框的閃爍效果。若需要延後提醒的話，點擊「Snooze」再選擇要延長的分鐘數即可。