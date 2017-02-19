玩了這麼多的手機遊戲後，發現其中的尋親梗就如同某些台劇八點檔驗 DNA 的千年不敗梗一樣多，彷彿怎麼用都不會膩，在這款「STELLAR FOX」中也不免俗的加入了尋親故事。扮演遊戲主角的年幼白狐狸原本跟媽媽在狐狸恆星住好好的，但某天突然有股強力的電流將牠與媽媽分散，獨自一人被帶到了地球，在孤單、寂寞、覺得冷時，看到遠方有一道強烈的光芒，牠知道那是來自媽媽的方向，於是決定追著光，相信總有一天可以再見到牠的媽媽！

玩家的任務就是要幫助白狐狸一步步找到回家的路，利用手指直接在畫面中畫出各種彩色光弧線，白狐狸就會在上頭滾動，收集星星並進入光通道中，光弧線有許多的顏色，白色、藍色與紅色都各有不同的功能，玩家需依照關卡中的場景設置來判斷要使用什麼顏色的光弧線，以及該怎麼畫出正確的路徑才能指引白狐狸順利抵達。

這些難題沒有一定的答案，只要能在限定的條件下過關即可，隨著關卡的前進，還會出現許多有趣的道具，那也是讓遊戲更增添挑戰性的元素唷！搭配優美的音樂與漂亮的場景動畫，整體玩起來相當舒爽，是一款優質的益智遊戲！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： STELLAR FOX

STELLAR FOX 軟體語言： 英文, 韓語

英文, 韓語 開發人員： RAWPLE STUDIO

RAWPLE STUDIO 官方網站： http://rawplestudio.com/

http://rawplestudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「STELLAR FOX」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲會播放一段故事動畫，若不想看的話，直接點擊右上角的「Skip」跳過即可。

整體的遊戲畫面都相當的美麗。接著點擊進入關卡，每個關卡開始前都會顯示該關卡的難易度，但也只能參考參考，實際上沒什麼太大意義啦～XD

1-1 關主要是讓大家知道白狐狸是怎麼運作的，點擊右下角的播放鍵後，白狐狸就會捲成一顆球向下滾動，一路收集星星並到達光通道即可過關。

接著開始學習怎麼使用光弧線，在左下角會有星塵，點選後在適當的位置畫出弧線，就可以讓白狐狸順利通過。記住只能一筆畫完，而且星塵也有一定的限制，不能無限制的一直畫下去，要審慎思考再下手。

白色的弧線不帶動力，會受地心引力的影響，但藍色的弧線則會自動向右前進，所以就算是傾斜的路線，白狐狸一樣可以從低處往高處移動哦！

紅色弧線則與藍色相反，是可以自動向左前進的弧線。

若遇到解不開的關卡時可使用右下角的「電燈泡」提示功能，會直接在畫面上顯示路徑的畫法，讓玩家可以照著畫。

隨著關卡的前進，會出現越來越多有趣的元素，例如長的像綠毛球的傢伙會將從上方落下的白狐狸反彈回去。

或是必須先拿到鑰匙才能開啟光通道，這些都會為遊戲增加各種不同的挑戰性哦！