學生時代除了學習認識更多的中文字外，成語也同樣佔有很重要的位置，以往若要查詢成語，大多還是會去查一般的字典，印象中較少會特別查成語辭典，不過專用的成語辭典可以學到更多的相關資訊，在手機上若也想要有專門查成語的工具 App，可參考這款「成語小典」。

它的操作方式相當的簡單，直接輸入欲查詢成語的首字，就會自動列出符合條件的所有成語，輸入越多字可越精準的搜尋，另外也支援使用「？」搜尋，例如輸入「一？一」就可以找到所有首字與第三個字為＂一＂的成語，像是一五一十、一心一意、一例一休（嗯？）。

所有的成語都會附上注音與拼音，完整的釋義內容以及用法說明，並會列出多筆例句讓大家能更容易掌握使用的時機。若想更進一步的了解成語的典源、典故，「成語小典」也都有詳細的列出，最後還會列舉幾個近義詞、反義詞與同義詞供使用者參考。不需網路連線也可使用唷！要說缺點的話，就是所使用的灰色字體有點太小，字數一多會不容易閱讀，這個部份就請自行衡量下載囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 成語小典

成語小典 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Break Loop Limited

Break Loop Limited 官方網站： https://www.breakloop.cc/

https://www.breakloop.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「成語小典」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

直接在上方的搜尋列中輸入要查詢的成語，輸入首字即會自動列出相符的成語，可快速點選。

可查看注音、拼音以及釋義、用法說明、典源、典故、書證、近義字、反義字、同義字…等。點擊右上角的星號可加入書籤收藏。

在查詢成語時可適當使用「？」來代替部份的文字，可查到更廣泛的資訊哦！程式會主動保留所有的瀏覽紀錄，所收藏的成語則會一併在首頁列出，方便再次查看。