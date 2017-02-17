聽說現在要考駕照越來越難，以前機車路考只有一個 U 型或 O 型路線，走完一遍沒有太大的錯誤基本上都能過關，現在的機車路考增加了許多符合目前常見的交通規則項目，例如兩段式待轉，這樣更能測試出大家的基本概念，但也相對更難。而汽車的部份未來更會增加實際道路路考的項目，對於不熟悉道路駕駛的人來說會更難考取。

如果想順利考到駕照，除了要在安全的地方多加練習實際駕駛外，筆試的部份也相當重要，題庫似乎每年都會有些小變動，準備要考駕照的朋友，別忘了下載最新的題庫來練習哦！「考駕照」提供 iPhone 與 Android 版本，內有汽機車的筆試最新題庫可學習，並有模擬測驗可試考，在考試時若有遇到不確定的答案還可選擇顯示答案立即糾正，在考完試後會列出所有題目，答對或答錯題型皆可再次瀏覽。而所有答錯的題型都會被集中放置，方便在最後的時刻加強記憶。

除了題庫與模擬測驗外，程式還有提供機車路考的動畫，可讓大家先了解路線的順序，每個關卡要做的事情，如果覺得這樣還不夠的話，還可參考由彰化監理站所製作的 VR 虛擬實境機車路考影片，基本上就能體驗更真實的路考過程囉！最後就祝福要考駕照的朋友都能順利考上，並安全上路囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 考駕照－2017年最新（汽、機車）駕照筆試題庫

考駕照－2017年最新（汽、機車）駕照筆試題庫 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Yu Chin Chia

Yu Chin Chia 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

功能主要分為題庫總覽、模擬測驗，在題庫裡又分為機車與汽車，可依需求來使用。

點入「模擬測驗」選擇機車或汽車，就可以開始進行測驗。

如果有不確定的題目想當下知道答案的話，可點擊「顯示答案」。

考完後就可以知道得分並能直接查看答對或答錯的題目。在首頁點入「錯誤題型」就可以多加復習答錯過的題目囉！

另外就是機車的路考動畫以及汽車的路邊停車動畫，可以讓大家參考參考。