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[限時免費] Duty of Galaxy 在銀河中的倉庫番益智遊戲（iPhone, iPad）

喜歡益智遊戲的朋友對倉庫番一定不陌生，在有限的空間內控制角色推動木箱到指定位置即可過關，關卡的設置看起來通常都很簡單，但實際上卻都暗藏難題，這款「Duty of Galaxy」就是一款與倉庫番類似的益智遊戲，不過它將場景搬到了太空當中。

以銀河星球為主題，一共有 10 顆星球，每顆星球都有 10 小關可挑戰，玩法一樣玩家要控制裡頭的機器人＂O＂去移動關卡中的方塊，將其移至目標位置即可過關，萬一遇到無法解開的鬼打牆謎題時，可使用提示功能由程式自動演示一次過關過程給你看。雖然使用提示就能順便過關，但該關卡就只能拿到最低分數，建議在看提示時可以將過關方式記憶起來，之後再自己過一次就能拿到高分囉！

遊戲搭配上充滿神祕感的背景音樂，讓整個遊戲玩起來更有氣氛！難度越高越要冷靜思考，得分的高低依所花的步數來計算，能用越少步數完成，就能獲得越高的分數，一起來動動腦吧！你會發現獲得成就感一點也不困難哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Duty of Galaxy
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：CapPlay.com
  • 官方網站：http://capplay.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Duty of Galaxy」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有遊戲玩法教學，跟著走就能學會如何操縱機器人囉！

 

點擊空格即可讓機器人移動到該位置，點擊方塊則可向前推動一格。

 

將方塊推至目標位置即可過關。

 

接著就可以開始進入正式關卡，每一顆星球都有十個關卡可以挑戰。

 

萬一遇到無法解開的關卡時，點擊右上角的「Hints」即可使用自動過關功能。

 

自動過關功能會自動演示過關步驟，可重覆播放或是手動一步一步慢慢播放，使用「Hints」過關的話，就只能拿到基本最低 1000 分，可將步驟記起來再重新過關就能提高分數囉！

 

 

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