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「我的懷舊日曆」可直接在日曆上做標記，就像真的紙本日曆一樣！（Android）

不知道大家的家裡還有沒有在使用那種一天要撕一張的日曆，會在日曆上顯示大大的日期並會標示出農曆、節氣還有宜忌事項…等，這類型的日曆雖然不像月曆這樣可以看的比較遠，不過若是直接在日曆上做標記，提醒的效果會比月曆要來的大哦！因為每天一撕日曆就能立即看到當天有什麼必須要做的重要事項，這種被提醒的感覺是不是更強烈呢？

如果在手機上也想要有類似的做法，可使用「我的懷舊日曆」，它同時支援桌面小工具，每天會自動更換日期（就是幫你撕日曆的概念），介面看起來就像家裡的日曆一樣親民哦！

在主程式中可直接在日曆上手繪做標記，提供多款筆粗與筆色以及兩種標記模式，可任意在日曆範圍大筆書寫，若有多個事項需標記只要切換成分區填寫模式，就能記錄最多 18 筆，而這些在日曆上標記的內容，在日期到時就會自動完整的出現在桌面小工具上提醒自己。

除了手繪標記外，程式也與 Google 日曆連動，會自動顯示行事曆裡的事件，另外農曆、宜忌事項這些基本的訊息都同樣會在桌面小工具上顯示哦！在主程式裡有提供天氣資訊，不過僅會顯示香港的部份，有點可惜就是了，有興趣的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：我的懷舊日曆
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：J&M Soft
  • 官方網站：http://www.jmsoft.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「我的懷舊日曆」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟主程式即可看到日曆畫面，包含日期、農曆、宜忌事項，在左下角為天氣資訊，右下角則為行事曆的部份。在日曆上方左右滑動可切換其它日期，點擊左上角的圖示就可以在日曆上手繪做標記囉！在上方可點擊切換使用各種工具，標記完記得按下儲存。

 

兩種不同的填寫模式，可依使用需求來切換使用。

 

點擊右上角可進入設定畫面，可選擇套用台灣的假期，以及調整左下角區塊要顯示的內容。

 

「放大鏡」可快速切換到指定日期，或是搜尋最近的宜忌日期。

 

最後，只要將小工具放到桌面上，就能在重要的時刻提醒你囉！若 Google 日曆中有記錄事件就會在下方顯示。不過小工具的尺寸無法調整也是有點可惜的地方囉！（如何新增桌面小工具：可參考此篇

 

 

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