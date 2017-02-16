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你的搞怪功力足夠嗎？「神回避」逃脫遊戲考考你！（iPhone, Android）

在網路上我們常聽到＂神回覆＂這詞兒，表示面對別人丟出的問題，可以用簡短的一句話一針見血的回答，帶有幽默感而且切中要害讓對方幾乎沒有反駁的餘地。什麼東西加上＂神＂這個字就代表好厲害的感覺，而這款「ドッキリ 神回避」就要出各種情境題來考考大家，想辦法用超強的方法避開各種整人大挑戰哦！

一共有三十一個情境題，每一題都會要玩家們幫助遊戲主角回避某種東西，例如雨回避、車回避、鬼回避、紙回避…等，有時會需要在場景中收集道具，然後利用這些道具來幫助自己過關，不過並非所有的道具都是有用的，有些反而會幫倒忙唷！

但即使是失敗也不要感到哀傷，因為遊戲除了過關外，還有另一個收集圖鑑的任務，不論是成功還是失敗，在遊戲時的關鍵畫面都會被截取儲存在圖鑑當中，所以一個關卡可能都不止一種玩法，雖然才三十一關，若想要完全收集圖鑑，每個關卡都要再去挖掘其它可能失敗的玩法，相當的有趣哦！

搞怪的劇情設計總會讓人會心一笑，不過遊戲為日文介面，部份的關卡也許需要有些日文程度比較能理解它的要求，但無論逃脫成功與否都是遊戲設計者想要玩家們去體驗的，就算日文真的不太好，也是可以玩的啦！真的卡關的話，網路上都可以找的到攻略，所以免緊張，就用力的玩下去吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ドッキリ神回避　-脱出ゲーム
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：G.Gear.inc
  • 官方網站：http://global-gear.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊進入關卡畫面，以漫畫的切割方式呈現關卡，一次會開放五關，每過一關就會往後開啟新的一關，所以如果有卡關的話，也可以先跳著玩別的哦！

 

初次玩會有遊戲玩法介紹。雖然是日文介面，不過動畫教學的很明白，反正就是收集在畫面中的道具，然後使用它來幫助自己過關。

 

第一關是要避免被雨淋，所以快點將雨傘收集起來，然後將雨傘拖曳到遊戲主角身上，他就會將傘撐起來遮雨囉！

 

成功過關後，可選擇再玩一次收集失敗的畫面，或是選擇挑戰其它關卡。

 

關卡會陸續的開放，由下方的左右箭頭可切換查看其它關卡。

 

每個關卡都要玩家自己去摸索場景中的線索，要怎麼展現神回避又要怎麼玩出各種失敗情境，全都是這個遊戲帶給玩家的樂趣哦！

 

在關卡畫面右上角可以看到「圖鑑」，裡面所收集的就是在每個關卡中所出現的精采畫面，若發現有「？」就代表某些關卡還有未發掘的玩法，可以再回到這些關卡中，嘗試不同玩法，將這些圖鑑全數收集。

 

 

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