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「樂拍」另類的拍照姿勢建議 App，讓你拍出更多樂趣！（iPhone, iPad）

好久以前曾介紹過一款「PoseCam」可以幫助有拍照肢體僵硬症候群（大誤）的朋友，在拍照時可以不用花心思想 Pose，直接依畫面上的指示擺出特定的動作，就能創造出專業的感覺，不過這款程式似乎已下架，真是太可惜了，如果你來不及下載它，可以來看看這款概念有些相似但走比較搞怪風格的「樂拍」。

它是一款另類的拍照姿勢建議 App，當你不想太過正經的拍照時，用它肯定沒錯！結合了各種的主題面具與特效，像是動物、趣味、魔法、藝術、翅膀、頭飾…等分類，只要按照畫面上的姿勢指導擺出動作，就能與這些面具或是特效配合的剛剛好，按下拍照鈕，瞬間就能獲得一張超有趣的照片哦！

除了拍照也能運用在相簿中的相片，並提供多種濾鏡效果，讓你能將各種趣味特效與照片更加融合，但免費版開放體驗的分類較少，且有浮水印的限制，若想要有更多選項就可考慮付費的 Pro 版本囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：樂拍
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Jun Luo
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載免費版Pro 付費版

 

操作畫面：

可選擇拍照或是由相簿選取照片。在拍照畫面若是選擇面具類的項目，程式會自動辨識人臉，調整適當的位置。

 

點擊右下角的「頭像」圖示即可進入分類選單，切換不同的面具或特效。

 

點擊下方的拍照鈕即可將有趣的畫面拍攝下來，並可選擇儲存或分享。

 

不知道該怎麼擺出姿勢時，只要按照畫面上的指示擺出動作，就能與特效完美結合哦！

 

從相簿選取照片也一樣可選擇套用各種面具或特效，在右下角的「魔法棒」則可加入濾鏡效果，可以讓照片與特效更無違合感。

 

搭配得宜的話，就可以創造出各種有趣的照片哦！不過免費版本的選項真的好少哦～

 

 

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