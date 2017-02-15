現在大部分人愛用的影音播放器大概就是 KMPlayer, PotPlayer, VLC… 或什麼都不裝就直接用 Windows 內建的 Windows Media Player。微軟內建的沒辦法直接播放全部常見格式的影片，而某些播放器則越改越複雜、廣告或奇怪的功能也越多。

如果你受不了原本用的那些播放軟體，可以試試看這個來自戰鬥民族的 Light Alloy 影音播放器。

Light Alloy 內建了各種影音解碼器，不用另外安裝支援程式就能直接播放各種格式的影片、音樂檔，包含CD/DVD/藍光或一般 MP3 或 APE 等無損音樂檔都可以。

Light Alloy 完全免費、沒有廣告且執行時不會耗用大量資源，就算在舊電腦播影片也相當流暢。Light Alloy 支援相當多元的自訂功能與修改選項，甚至播放面板上的每個按鈕用滑鼠左鍵或右鍵點按都有不同的功能。

在播放影片時可調整影片的亮度、對比、飽和度… 等設定，另外關於字幕顯示方式、鍵盤快速鍵、滑鼠快捷操作、自訂外觀、佈景主題下載與更換…等功能都有相當詳細的選項可以調整。此外還提供了紅外線遙控、網路電台、影片畫面截圖與完整影片預覽縮圖的製作與輸出…等功能，相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Light Alloy

Light Alloy 軟體版本： 4.9.2

4.9.2 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 22.6 MB

22.6 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://light-alloy.ru/

http://light-alloy.ru/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 Light Alloy 的操作界面相當簡潔，面板上的每個按鈕都可以按滑鼠左鍵或右鍵來執行不同功能。

第2步 在正在播放的影片畫面上按一下滑鼠左鍵可暫停、按滑鼠右鍵可切換成全視窗模式， 在播放區下方的黑色工具列上按滑鼠右鍵，會顯示更多的設定與選單。

第3步 用滑鼠左鍵點一下照相機圖示可將當時的畫面抓圖下來，按滑鼠右鍵則可顯示其他截圖功能。

第4步 「儲存時包含多張縮圖」的功能就是傳說中幫完整影片製作縮圖預覽的功能，可自訂圖檔尺寸與縮圖數量…。

第5步 做好的影片預覽縮圖就像這樣….

第6步 另外還有一堆功能與設定…