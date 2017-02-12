在這個複雜的花花世界裡，簡單也許是最好的選擇！「Clock Widget」是一款單純的文字時鐘，在你精心選擇的桌布上，只用細緻的字體為你呈現日期與時間。

雖然簡單不過個人化的程度卻很高，一共有十種特殊字體讓你選擇，文字的顏色也可自由調配，依桌布的色系來選擇適合的顏色，不用擔心文字被桌布吃掉的問題，另外還可加入一點透明度、調整字體大小與顯示位置，讓你的時鐘小工具可與桌面搭配的恰到好處。

點擊小工具預設會開啟設定畫面，你也可以修改成需要執行的 App，例如鬧鐘、行事曆…等，或是選擇關閉點擊功能讓它就只是個單純的時鐘也是不錯的唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Clock Widget

Clock Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MASMAS Studio

MASMAS Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Clock Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後直接在桌面新增「Clock Widget」小工具。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 點擊桌面時鐘即可進入設定畫面。可分別選擇對齊方式、字體、文字顏色與透明度…等。

第3步 往下拉一些可以調整字體比例與位置，以及點擊時要執行的動作。

想要怎麼樣的感覺都可以自由調整，與桌布搭配的好就能提高整體的質感哦！