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Clock Widget 簡單就有質感的桌面文字時鐘（Android）

在這個複雜的花花世界裡，簡單也許是最好的選擇！「Clock Widget」是一款單純的文字時鐘，在你精心選擇的桌布上，只用細緻的字體為你呈現日期與時間。

雖然簡單不過個人化的程度卻很高，一共有十種特殊字體讓你選擇，文字的顏色也可自由調配，依桌布的色系來選擇適合的顏色，不用擔心文字被桌布吃掉的問題，另外還可加入一點透明度、調整字體大小與顯示位置，讓你的時鐘小工具可與桌面搭配的恰到好處。

點擊小工具預設會開啟設定畫面，你也可以修改成需要執行的 App，例如鬧鐘、行事曆…等，或是選擇關閉點擊功能讓它就只是個單純的時鐘也是不錯的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Clock Widget
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MASMAS Studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Clock Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後直接在桌面新增「Clock Widget」小工具。（如何新增桌面小工具：可參考此篇

 

第2步 點擊桌面時鐘即可進入設定畫面。可分別選擇對齊方式、字體、文字顏色與透明度…等。

 

第3步 往下拉一些可以調整字體比例與位置，以及點擊時要執行的動作。

 

想要怎麼樣的感覺都可以自由調整，與桌布搭配的好就能提高整體的質感哦！

 

 

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