NetSetMan 是一個相當好用且相當多人愛用的網路設定切換工具，對一般人來說，到了不同地點只要連上不同 Wifi 就可以正常上網了，並不需要此類工具。不過如果常常需要在不同地點上網、登錄不同網路環境或透過不同網路設定來管理主機或伺服器..等情況下，NetSetMan 可以讓我們事先設定好多組網路組態，隨時切換、連線上網。

NetSetMan 不單單只是設定 IP, Netmask, Gateway, DNS… 等項目，還可針對不同連網硬體使用不同網路組態或針對不同網路卡搭配專屬的速度、MTU、Flow Control、MAC 位址、使用的通訊協定…等等設定，並預先設定好預設印表機、Workgroup 名稱、IPv6設定、系統組態（畫面顯示、聲音、防火牆、時區、電源計畫）、自動連接網路磁碟機、使用專屬 SMTP 伺服器、套用特別訂製的專屬 Hosts 檔，甚至還能執行自己設計的腳本或程式…等，真的相當厲害。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NetSetMan

NetSetMan 軟體版本： 4.3.4.0

4.3.4.0 軟體語言： 繁體中文、簡體、英文…等多國語言

繁體中文、簡體、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體（非商業使用，另有付費 Pro 版）

免費軟體（非商業使用，另有付費 Pro 版） 檔案大小： 4.03 MB

4.03 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 Bit)

Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 Bit) 官方網站： http://www.netsetman.com/

http://www.netsetman.com/ 軟體下載： 按這裡

多組 IP 組態自由設定..

替不同網路設定命名。

簡易模式。

可在桌面右下角的選單中快速切換。

進階編輯視窗。

可套用指定系統設定，在不同環境使用不同的顯示模式、聲音、防火牆…等等設定。