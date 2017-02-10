明天就是元宵節囉！除了去看看台北西門町的小奇雞、高雄燈會的紅衣小女孩還有在雲林的台灣燈會外，也有許多朋友會去台南參加盬水蜂炮活動，或是選擇去平溪放天燈，但若你不方便或不想特地跑到各地去體驗元宵節的氣氛，其實利用手機也能在家簡單感受過節氣氛哦！

在 Apple Store 及 Google Play 都分別有一款用 AR 放天燈的 App，不過是不同開發者所製作的，兩者在功能與操作方式來說都是差不多的。

先簡單寫下自己的心願後，接著就可以利用手機的相機鏡頭在畫面上模擬出放天燈的畫面，你寫的心願或祝福會出現在天燈上，然後慢慢的由面前向天空飛去，越飛越遠直到消失，你可以重覆的放，愛放幾次就放幾次，還可寫下不同的心願，放到你開心為止，完全不用煩惱人擠人或是擔心放天燈可能會造成環境污染等問題唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 放天燈 AR / AR 放天燈

放天燈 AR / AR 放天燈 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Feng Ping Wang / KBearXD Inc.

Feng Ping Wang / KBearXD Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 9.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

iOS 版本的「放天燈 AR」：寫下心願後，就可以按右下角的圖案進入放天燈。缺點是在寫心願的畫面，有點難寫，感應不是很靈敏，不過可以一次放好幾個天燈。

Android 版本的「AR 放天燈」：一樣寫下心願後，按右下角的按鈕切換到放天燈的畫面。缺點一樣是在寫心願時，效果有點恐怖！不過我們要的是體驗那個放天燈的感覺嘛～進入放天燈畫面後，需點擊一下畫面才會開始飛哦！

兩者的 AR 效果不太一樣，個人比較喜歡 Android 版本，那個火的感覺很真實，雖然兩邊寫字的功能都不是很優，不過可以簡單享受放天燈的感覺也蠻好的哦！