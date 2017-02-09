有選擇困難的朋友，總是被認為做事拖拉、優柔寡斷，可是我們也不願意，但不知道為什麼就是很難做出選擇，有些人可能更極端的是害怕做選擇，選項一旦多了起來，就感到焦慮，尤其選項之間的差異不大時，這種恐懼感就會更加強。如果要減少這種不安的情緒出現，可以從日常生活中練習，學習分析、從小事開始學習做出決擇。

而有選擇困難的話不論在什麼事情上都有可能會發生，就連在編輯照片時或許也會出現，一般的照片編輯 App 提供的功能都十分豐富，集多功能於一身，濾鏡少說都要十幾二十種才夠餵飽廣大的使用者，但對選擇困難的人來說根本是一種煎熬，若你有同感也許「4season」會更適合你來使用。

它以季節做為區分，每個季節用兩種濾鏡來代表，一共只有八種濾鏡，你要做的就是先想好照片想要的感覺，要溫暖就選秋天的暖色系，想要戀愛的感覺就選春天，想要清涼就選夏天，要酷一點的話，就選冷冽的冬天吧！

每一款濾鏡還可微調強度，就這樣夠簡單了吧！？濃縮到剩下四種主題八種選項，超適合用來練習做選擇哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 4season-For U

4season-For U 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jongpil Park

Jongpil Park 官方網站： http://fourseason.creatorlink.net/

http://fourseason.creatorlink.net/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「4season」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 可使用相機拍照或由左下角進入相簿選取照片。接著可直接進入編輯畫面。

第2步 由下方就可以選擇不同季節的濾鏡，還可在上面左右調整濾鏡效果的強度。

第3步 最後按下「Save」即可儲存到相簿中。

看的出來季節的差異嗎？由左至右、由上至下分別是春、夏、秋、冬。