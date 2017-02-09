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English Prepositions Help 用關鍵字查詢英語介系詞用法，還有測驗可練習！ （iPhone, Android）

英語的介系詞有相當的多，該怎麼用、什麼時候要用什麼，讓許多學英文的朋友傷透腦筋，「English Prepositions Help」可以算是介系詞的電子字典，只要輸入關鍵字就能查到適用的介系詞，若有一種以上的用法都會一併列出，並會附上一句例句讓你更容易了解實際上的用法。

當你在寫英文的 Email、寫文章、寫報告或是正在準備各種英語考試，在介系詞的使用上遇到疑問時，都可以利用它來查詢正確答案。而除了當字典來使用外，程式也提供測驗與對戰遊戲，想透過練習更熟悉介系詞用法的話，可到測驗功能由程式隨機出題，每則題目都有三個選項，若不確定答案還可連結開啟字典來學習。

而對戰遊戲則可輸入暱稱後由程式隨機配對，一方先回答五個題目，全數答完會統計用了多少時間以及答對幾題，接著再由另一方回答相同的題目來比賽誰的正確率高、速度又快。你的對戰表現還會加入全球排行中，想為自己的國家爭一口氣嗎？得先擠入前 50 名才能讓別人看到你哦！有需要練習英語介系詞的朋友都可以來參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

輸入關鍵字就可以查詢相關適用的介系詞，並會附上例句供你參考。

 

由下方進入「Test」則可進行個人測驗，每個題目都有三個選項，若選擇錯誤就會以紅色代表錯誤答案，綠色代表正確答案。點擊右上角的「i」則可開啟說明。

 

「Play」是對戰遊戲，第一次進入需設定暱稱，接著點擊「New Challenge」由程式隨機配對。

 

成功配對後，就可以點入開始回答。一共有五題，不限時但會記錄花費時間以及答對題數。

 

五題都答完後，就會公佈你答對幾題以及共花多少時間。

 

接著就等對方也來回答問題。在主畫面下方點入「Rank」就可以查看自己目前的排名了，進入前五十名才會出現在世界排名中。

 

 

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