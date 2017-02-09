桌遊很適合跟家人朋友一起玩，但其實有大部份桌遊規則都有點複雜，如果參與者沒有相當的熱情，反而會有越玩越無趣的感覺，不過有一款可以算是入門型的桌遊，規則簡單需使用的道具也不多，那就是「Ghost Blitz」，中文翻為快手鬼鬼或閃靈快手，只有五個道具與一疊卡牌就能開始遊戲。

通常需要 2~5 個人來玩，若你只有一個人，其實也可以玩啦！或也可以選擇下載手機版本，這樣不論在哪裡也都能玩囉！它是一款看似簡單但實際上卻十分考驗反應速度的遊戲，在手機版中提供單機、多人與世界三種遊戲模式，就算忘了將桌遊道具帶出門也一樣可以享受玩桌遊的樂趣哦！

單機及世界模式都算是一人遊戲，還不熟悉玩法或是想多多訓練自己的判斷力，就可以在單機模式中練習，世界模式則是會記錄每一回合的遊戲時間，並與世界上的所有玩家拼比排名，也算是另一種多人遊戲的概念，讓你一個人玩也不孤單。

而多人模式中，則分為三種方式，你可與身邊的好友一起玩，或是透過多機連線的方式，真的還是沒朋友又想體驗競爭的感覺，就加入幾個 A.I. 角色也是可以的，只是有的 A.I. 動作太快會讓人金美送就是了。喜歡玩這款桌遊的朋友，超推薦可以下載到手機裡無聊時就可以玩上一場哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ghost Blitz（快手鬼鬼）

Ghost Blitz（快手鬼鬼） 軟體語言： 簡體中文,英文…

簡體中文,英文… 開發人員： Terra Infinity

Terra Infinity 官方網站： http://www.terrainfinity.com/ghost-blitz/

http://www.terrainfinity.com/ghost-blitz/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.1 以上 / Android 2.2 以上

iOS 6.1 以上 / Android 2.2 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次開啟遊戲會詢問你有沒有玩過，若沒玩過點入「大門」後就會先帶著你了解遊戲規則。

忘了先切換成中文，所以截到英文說明畫面了，不過遊戲很簡單，不想看英文或簡中的朋友，可以看以下的說明。在卡牌周圍有五項物品，分別有白、綠、紅、灰、藍五種顏色，點擊翻開中間的卡牌，每張牌裡會顯示其中兩樣物品，但顏色不一定一樣。

規則 1：當牌裡有與周圍顏色、形體完全相符的物品時，點擊或滑動該物品即可獲得一分。如右圖，牌中有綠色瓶子，這題的答案就是「綠瓶子」。

再來試一題，左圖卡牌的答案是什麼呢？想到了嗎？有一隻綠色的鬼跟紅椅子，鬼應該是白色的，椅子是紅色的沒錯，所以答案就是紅椅子。應該都了解了吧？接下來是另一個比較困難的規則。

規則 2：當牌裡的物品與周圍物品顏色完全不符合時，就要挑顏色及物品都沒有出現在牌裡的東西。如左圖，牌中是藍瓶子與紅老鼠，實際上瓶子是綠的，老鼠是灰的，所以完全不符合，但書是藍的、椅子是紅的，這時顏色跟形體都沒有在牌裡的「白鬼」就是正確答案了。

接下來就會直接進入單機模式，可以開始自己練習玩。如果想切換語言，可由左下角的選單進入「設定」功能，在下方就可以切換選擇其它的語言。

之後進入遊戲即可選擇不同模式，在多人模式中又分為單機多人、多機連線與 A.I.，最多可六個人參與遊戲。不過多機連線我一直無法成功，那個取名為發瘋的 A.I. 則十分厲害，建議不要選它，根本無法贏。

與單機模式不同，多人遊戲若有人拿錯答案剩下的人可繼續回答，將所有的卡牌都翻完後就會公佈成績囉！

世界模式則會在每回合答題後公佈成績，並可由右下角查看排名，稍作等待後就會再自動進入下一回合。

遊戲也會自動記錄下你的所有挑戰記錄。