基本的手機功能除了可以用來打電話外，另外就是可以傳送文字簡訊，但在 iPhone 裡的「訊息」功能還包含了 iMessage 的部份，開啟 iMessage 功能就可以讓 iPhone、iPad 或是 iPod touch 間互傳訊息，不需要等待對方加入好友，有對方的手機號碼就能傳送，只是現在大多數的人都是以 LINE 或 FB 訊息為主要聯絡方式，不知道你有沒有在使用 iMessage 呢？
它雖然不像 LINE 那樣有一堆堆豐富的貼圖可以使用，但其實在 Apple Store 裡也有相當多 for iMessage 的貼圖可以下載，有些甚至很有梗！就像本篇要介紹的「iBrows: Original」眉毛系列貼圖。
眉毛在人的臉上扮演著相當重要的角色，它可以加強你的情緒表達，但我們在用文字溝通時，就沒辦法像面對面時那樣有直接的感受，「iBrows: Original」就是專門來代表你的眉毛，在傳送文字訊息時，你可以選擇搭配一款適合當下情緒的眉型，就能為單純的文字添加許多表情的想像空間哦！有在使用 iMessage 的朋友可以來參考看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：iBrows: Original
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Christopher Coyle
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「iBrows」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 下載完成後，在傳送 iMessage 時，點擊訊息輸入框前的圖示即可看到所下載的貼圖。
第2步 選擇貼圖後，還可直接在下方輸入文字訊息再一起發送。
第3步 目前一共有 17 種眉毛可選擇。看起來的感覺就像左圖這樣，文字搭配上眉毛是不是更能感覺到對方想表達的情緒呢？XD