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[限時免費] Toca Store 雙人店舖扮家家酒遊戲（iPhone, iPad）

雖然讓小朋友玩太多的手機、平板不是一件好事，但短時間、有限制的使用，並精選適合的內容，其實也有助於他們訓練思考、邏輯…等能力。像之前介紹的「Busy Shapes」就蠻優質的，家裡兩歲的小朋友超喜歡，雖然似乎還摸不透的在亂玩，但可以明顯觀察到他們的進步。

而這款「Toca Store」則是一款適合兩個人一起玩的店舖扮家家酒遊戲，每次小孩想玩扮家家酒就得搬出一堆道具，玩完要收時又是一個工，偶爾想偷懶陪玩的話，就可以利用「Toca Store」與他們一起玩賣東西的遊戲囉！

一人當老闆一人當顧客，店舖有五個售貨籃，老闆可由商品目錄中挑選想賣的東西，一共有三十多種的物品可選擇，各種絨毛娃娃、零食、生鮮產品，每次開店可挑選五樣。開門後，顧客就可以選擇想買的東西，老闆則可自訂價格，顧客再從錢包裡付錢，直到錢花光就會結束回合的買賣遊戲。

可以讓小朋友訓練的算數能力，數字最大也不過到 5 而已，都是很簡單的唷！開發者建議最好是兩個人玩，不論是爸爸媽媽陪孩子玩或是由兩個孩子來玩都很好，如果真的沒人陪玩，一個人也是可以玩的啦！但可能玩久會覺得有點無聊哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Toca Store
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Toca Boca AB
  • 官方網站：http://tocaboca.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 6.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Toca Store」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟遊戲準備開店！當老闆的人先點擊售貨籃來上架產品。

 

有很多東西可以選，一共有三頁，點擊即可上架。

 

五個籃子都上架後，就可以開門做生意了，客人把想要買的東西拖曳到左下角的綠色墊子上，老闆就在右邊的收銀機上按下售價。

 

接著客人再從錢包付錢後，就可以把東西放到購物籃裡。

 

當錢包的錢都用完後，就會把購買的清單印出來給客人結束這回合。

 

 

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