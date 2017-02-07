人生就是這樣，沒有日日是好日、天天好心情的，有陽光背後就一定有陰影，只是沒表現出來而已，每次我們介紹的手機桌布都是看了可以心情變好，都是選自己喜歡的、有質感的，今天就來點黑暗的平衡一下如何？
「Unhappy Wallpapers」是一款十分單純的桌布程式，裡頭提供的桌布圖片清一色就是＂黑＂，明明心情不好，為什麼要假裝這世界上充滿希望及光明？開發者認為應該要真實的面對你的心情，情緒不佳不開心時，就用充滿負能量文字的黑色桌布來展示你的壞心情。
目前有 30 張桌布，每一張桌布中都有一段英文字，而且都是負面的，像是「I just don’t care anymore.」（我不在乎了）、「I’m not ok」（我不好/我感覺很差）…等，在不想那麼正面的時候，就選一張來陪你度過這段黑暗期，也許就會感覺被認同而治癒了你的不快樂哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Unhappy Wallpapers
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Leafgreen
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Unhappy Wallpapers」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式選擇「Unhappy Wallpapers」，就可以看到各種黑暗的桌布了。
第2步 點擊可預覽全圖，左右滑動可切換上下張圖片，點擊圖片則可選擇「設置圖片作為」就能再進一步選擇設定為桌布或解鎖畫面囉！