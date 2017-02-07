人生就是這樣，沒有日日是好日、天天好心情的，有陽光背後就一定有陰影，只是沒表現出來而已，每次我們介紹的手機桌布都是看了可以心情變好，都是選自己喜歡的、有質感的，今天就來點黑暗的平衡一下如何？

「Unhappy Wallpapers」是一款十分單純的桌布程式，裡頭提供的桌布圖片清一色就是＂黑＂，明明心情不好，為什麼要假裝這世界上充滿希望及光明？開發者認為應該要真實的面對你的心情，情緒不佳不開心時，就用充滿負能量文字的黑色桌布來展示你的壞心情。

目前有 30 張桌布，每一張桌布中都有一段英文字，而且都是負面的，像是「I just don’t care anymore.」（我不在乎了）、「I’m not ok」（我不好/我感覺很差）…等，在不想那麼正面的時候，就選一張來陪你度過這段黑暗期，也許就會感覺被認同而治癒了你的不快樂哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Unhappy Wallpapers

Unhappy Wallpapers 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Leafgreen

Leafgreen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3.3 以上

Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Unhappy Wallpapers」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式選擇「Unhappy Wallpapers」，就可以看到各種黑暗的桌布了。

第2步 點擊可預覽全圖，左右滑動可切換上下張圖片，點擊圖片則可選擇「設置圖片作為」就能再進一步選擇設定為桌布或解鎖畫面囉！