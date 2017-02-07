許多人都嚮往能坐在咖啡廳裡在悠閒的氛圍下工作，可是如果你的工作必須在辦公室裡才能完成，又或縱使你想這麼做但卻是個更愛宅在家的人，不能真的把辦公室搬到咖啡廳裡，那麼我們就把咖啡廳搬到辦公室裡吧！打開「DEEPFOCUS.IO」就能幫你達成！

它是個提供環境音的線上服務，雖然只有簡單的雨聲、咖啡廳、營火及海浪四種環境音，不過更特別的是還能輸入關鍵字找到喜歡的音樂，讓你可以用音樂搭配環境音，調整各個音效的音量大小，就能巧妙的創造你心目中想要的工作環境囉！

例如打開雨聲加點海浪拍打的聲音，就像在海邊小屋裡聽著雨聲工作，若再加上咖啡廳的環境音，場景就又不同啦！利用簡單的音效組合，就能讓你的身體雖然被綁在辦公室，心情卻能飛到海邊的音樂咖啡廳裡，用耳朵騙騙你的心。

想逃離、想放空一下的也都可以試試。



網站畫面：

開啟網站直接點擊想要的音效即會開始播放，圖示下方可分別調整音效的強弱。

在下方的「Add music」可輸入關鍵字來搜尋想要的音樂，例如 piano、jazz…等也可輸中文，它會幫你在 YouTube 裡搜尋符合的音樂，點擊即可播放。