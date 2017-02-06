一般想合成照片都會使用電腦上的 Photoshop 來處理，不過那畢竟不是個人人都會的繪圖軟體，不然也不會在網路上看到請人幫合成結果合出一堆讓人哭笑不得的神作品了。如果你真的很想自己動手玩玩看照片合成的話，「Bazaart」是一款相當好用的工具，使用 iPhone 或是 iPad 的朋友可以把握限時免費的機會快點下載哦！

「Bazaart」可將多張照片進行合成或是用來製作照片拼貼，你可以由相機、相簿選入照片，它也支援匯入 PSD 檔到行動裝置中進行後製。除了使用照片做為編輯的元素外，還可直接加入網路搜尋的圖片、內建的貼圖與漂亮的英文字，不止能用來合成圖片，也是很不錯的照片編輯器。

除了一般的編輯功能，最棒的是其中的裁剪工具，智慧型剪刀可在你粗略圈選需要的範圍後，自動判別欲圈選物的邊緣，也許有時會過頭，但大部份效果相當不錯，只要再搭配手指模式調整一下，加回被消除的部份、去除被誤選的區塊，就可以用來合成囉！最後使用濾鏡稍加調整兩者的色系，輕鬆就能做好一張有趣的合成照嚇嚇朋友唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bazaart

Bazaart 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Bazaart Ltd.

Bazaart Ltd. 官方網站： http://bazaart.me/

http://bazaart.me/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Bazaart」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

程式裡原本就有內建數張的範例圖，都可以點入查看它們是怎麼製作的。由下方的「＋」可創作自己的合成圖，可拍照、由相簿匯入照片，或是使用 PSD 檔（付費功能），也可開啟一個空白的檔案。若選擇了一張底圖，即可再由下方的「＋」陸續加入其它的照片、圖片或是貼紙、文字。

若是要合成照片，可先點選要編輯的照片後選擇「裁剪」工具，使用「剪刀」大致的圈選需要的範圍後，再按下「自動」就會自動去背，可能有些需要的地方也被裁掉了，不過沒關係先按下「接受」。

接著再使用「手指」畫面就會變成右圖的樣子，紅色的區域是要擦除的部份，此時可使用下方的工具來還原被程式自動去除的部份，進行微量的調整。例如狗狗的前腳本來被去除了，在右圖就被我還原囉！

完成去背後就可以開始擺放位置、調整圖片的和諧度，下方有許多的編輯工具可使用，像是翻轉、複製、調整…等，不過部份的功能仍是需付費才可取得。

即然我的背景是黑白照，狗狗若是彩色的就十分不搭，只要使用濾鏡將狗狗轉換一下，看起來是不是就更真實了呢？喜歡的話還可以再多加一些，最後就可以再由右上角選擇儲存或分享。

除了照片也可以選擇加入網頁的圖片、貼紙或是文字…等。內建貼圖質感都挺好的，也只開放部份免費體驗。最多可一次選取 10 張照片一起加入。

這些加入的貼紙或是文字也同樣都可以進行編輯，玩出你個人的創意哦！

合成照片真的很有趣，看了是不是手也癢癢的想動手做呢？快點一起來玩吧！



(恆？是沒看過這麼大隻的狗嗎？）



（加入的圈圈貼紙也被我動了手腳串在一起囉！）