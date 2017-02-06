一般所見的事件倒數計時器，若有支援桌面小工具通常都是以簡單的色塊加上文字來顯示，如果你想要比較有設計感，看起來心情會比較好的話，倒是可來看看這款「Cute Countdown」。
它是一款很簡單的桌面事件倒數計時器，你可以輸入日期、設定時間，加到桌面上後它就會開始幫你倒數計時，最小單位為分鐘數，而有趣的是你有八種毛絨絨的代表動物可以選擇，它們外觀全都經過特別的設計，大部份是貓咪，另外也許還有小豬、綿羊或是兔子之類的，長的相當可愛又富有童趣！
小工具的主色系可自由設定，另外提供有色塊背景或去背兩種樣式，如果在時間到時希望程式跳出提醒的話，也可開啟提示功能，就會在快到前四分鐘及時間到時在上方的通知欄中出現文字提示，但可惜的是沒有響鈴提醒效果有限。
而除了可用不同的動物圖案來代表不同的事件外，無法輸入事件名稱也是一大遺撼呀～時間一久根本就忘了當初為什麼要設提醒了吧！XD 不過它的確是一款很可愛的事件倒數計時器就是了。（逃～）
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Cute Countdown
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Genuine Lodge
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cute Countdown」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
下載後直接在桌面新增「Cute Countdown」小工具。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）
接著就會進入小工具的設定畫面，預設自動設定倒數一小時，可點擊日期與時間修改成需要的時間。上方的圖案就是小工具的樣子，點擊它可切換成去背模式，配色會有變化，可依喜好來選擇。
下方會顯示最近五次使用的顏色，點擊右下角可展開調色盤，有更多顏色可選用。
點擊右側的動物小圖可展開圖案選單，雖然不能設定事件名稱，不過可利用不同的圖案來代表各種事件也是一種不錯的保密方式，別人看不懂只有你才知道每個圖案代表的意義，但自己的記憶力要夠好就是了。
確定加入桌面後，可調整每個小工具的尺寸大小，你可依重要程度或是時間遠近來調整，也可再次點入調整配色。
當時間快到前四分鐘，就會在上方通知欄中出現無聲的提示。
時間到時也會再次出現提示。桌面圖示的時間就會變成貓臉，過期的倒數計時器則會變成正數的計時器，可記錄已過去多久時間。