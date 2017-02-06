一般所見的事件倒數計時器，若有支援桌面小工具通常都是以簡單的色塊加上文字來顯示，如果你想要比較有設計感，看起來心情會比較好的話，倒是可來看看這款「Cute Countdown」。

它是一款很簡單的桌面事件倒數計時器，你可以輸入日期、設定時間，加到桌面上後它就會開始幫你倒數計時，最小單位為分鐘數，而有趣的是你有八種毛絨絨的代表動物可以選擇，它們外觀全都經過特別的設計，大部份是貓咪，另外也許還有小豬、綿羊或是兔子之類的，長的相當可愛又富有童趣！

小工具的主色系可自由設定，另外提供有色塊背景或去背兩種樣式，如果在時間到時希望程式跳出提醒的話，也可開啟提示功能，就會在快到前四分鐘及時間到時在上方的通知欄中出現文字提示，但可惜的是沒有響鈴提醒效果有限。

而除了可用不同的動物圖案來代表不同的事件外，無法輸入事件名稱也是一大遺撼呀～時間一久根本就忘了當初為什麼要設提醒了吧！XD 不過它的確是一款很可愛的事件倒數計時器就是了。（逃～）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cute Countdown

Cute Countdown 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Genuine Lodge

Genuine Lodge 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cute Countdown」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

下載後直接在桌面新增「Cute Countdown」小工具。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

接著就會進入小工具的設定畫面，預設自動設定倒數一小時，可點擊日期與時間修改成需要的時間。上方的圖案就是小工具的樣子，點擊它可切換成去背模式，配色會有變化，可依喜好來選擇。

下方會顯示最近五次使用的顏色，點擊右下角可展開調色盤，有更多顏色可選用。

點擊右側的動物小圖可展開圖案選單，雖然不能設定事件名稱，不過可利用不同的圖案來代表各種事件也是一種不錯的保密方式，別人看不懂只有你才知道每個圖案代表的意義，但自己的記憶力要夠好就是了。

確定加入桌面後，可調整每個小工具的尺寸大小，你可依重要程度或是時間遠近來調整，也可再次點入調整配色。

當時間快到前四分鐘，就會在上方通知欄中出現無聲的提示。

時間到時也會再次出現提示。桌面圖示的時間就會變成貓臉，過期的倒數計時器則會變成正數的計時器，可記錄已過去多久時間。