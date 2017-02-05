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日本人 I 服了 U！「欠債要靠賭博來還」這是什麼超扭曲的另類手遊？（iPhone, Android）

日本人真的是很奇妙的民族，很多奇趣的遊戲都是由日本人所設計的，就像這款「欠債要靠賭博來還」的另類手遊，玩家所扮演的就是一個因為種種原因在外欠了一屁股債的鳥人爸爸，不考慮努力工作來還錢，反而想靠賭博來致富，沒錢時甚至還要老婆打工幫忙賺錢，這在現實生活中…好吧！也許真的有人這樣幹！…但這是什麼超扭曲的價值觀啊～～～

也許開發者就是想讓大家在遊戲中盡情享受賭博的樂趣，而不要在現實生活中這樣做吧！在遊戲中每七天討債的人就會上門找你，在這七天之中你必須靠賭博來贏錢，賽馬、拉霸機還有彩券都是你可以用來賭博的項目，賭贏時還可以到夜店找美咩喝酒慶祝一下。

但是想要贏錢可不容易，賽馬要選對馬之外，最後還會考驗你的眼力與反應力，為下注的馬匹增強氣勢才有可能會獲勝，而拉霸機也同樣需要運用到眼力，彩券則必須來點運氣才行。到夜店玩不是只尋開心，選對的禮物送給美咩們還能獲得對賭博有用的道具哦！

為了在七天之後有錢可還，努力的賭是一定要的啊！但就算最後真的沒錢可還，嘿嘿！鳥人爸爸還是會想出各種再次欠債的方式，要讓你幫他賭贏還債的，放心！在遊戲中不會被潑漆或是有其它慘劇發生，只是欠債的金額可能會越來越大而已，讓你能有賭也賭不完的遊戲人生！

至於真實的人生…就千萬別這樣搞，好嗎？（拍肩）

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

在開始前先設定暱稱，接著點入遊戲就會開始出現情境設定內容，依序點擊畫面即可一步步查看內容。

 

正式進入後，就跟著遊戲教學的帶領下，一一的了解所有的功能吧！上方會顯示目前的天數，債務總額以及目前持有的金額，還有在七天後最少要還的金額。既然不工作的話，那就從「賭博」開始！

 

有三種賭博的項目可選擇，先到賽馬場看看。

 

選匹賠率低的馬，代表比較可能贏，再由下方輸入要購買多少張馬券。

 

比賽開始！每次都會播一樣的動畫，如果不想看的話點一下「SKIP」即可跳過。

 

比到最後一刻就是你要出手的時候，在上方會出現氣勢條，黃色三角形的指標會左右來回移動，按下「STOP」讓它停在紅、黃或綠色上，可幫助所選馬匹增加過關的機會！

 

按到紅色是包贏，黃色可上升 4 名，綠色則是上升 2 名。贏得比賽就能贏得獎金！跑了第二名也沒用是一翻兩瞪眼的遊戲。

 

玩拉霸機眼力好的話，的確是能贏到不少錢哦！

 

到彩券行則有兩種玩法，刮刮樂與彩券，每天有限制購買量要注意哦！今天買的彩券要隔天才會開獎，想要靠這個中獎來還錢的話，就要注意時間。

 

贏了錢可以到「公關夜店」裡找美咩。

 

有閒錢的話可以送禮物給她們，也會有機會可以獲得有用的道具哦！

 

雖然很過份，不過有時還是能請老婆去「打工」，打工賺錢需要花時間，可點擊螢幕加快速度哦！

 

當時間到時，討債的人就會上門來要債，你可以選擇要還多少錢。

 

如果還不出來，有三個選擇，找別人借需要看很多廣告，用黃金羽毛交換的話可輕鬆度過，但若放棄掙扎的話，老婆就會被抓走了！

 

每次重新欠債後都會讓你用轉盤轉出新的欠債金額，欠債靠賭博來還的人生，就是這樣無限的循環下去。加油吧！

 

 

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