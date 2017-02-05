在 Android 手機上常可以見到開發者利用浮動按鈕來設計許多好用的功能，但像「fooView」這樣加上手勢來操作的多功能浮動按鈕 App 倒是很少看到。

「fooView」自稱是一個神奇的浮動按鈕，因為它不是透過單擊來啟用功能，而是利用各種不同方向與滑動程度的手勢來擴大按鈕的使用範圍，包含了區域截圖、長截圖、螢幕錄製、檔案管理、搜尋、翻譯、浮動瀏覽器…等多種功能，還可直接拖動按鈕取代手機原本的返回、Home 鍵與瀏覽最近使用的應用程式列表。

智慧功能的設計，在你截圖或選取文字後，可進一步做搜尋、分享、標記或是翻譯、複製、儲存…等動作，長按圖示則可快速的切換最近曾使用的應用程式，也有開放八個空位讓使用者自訂快捷功能，幾乎浮動按鈕能做到的它全包了。

不過也因為這樣的多功能特性，在操作上會稍微複雜了一些，但別擔心，各種手勢所誘發的功能都可自由修改成自己想要的，不需要的話也可關閉，所以有興趣的話還是可以先嘗鮮看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： fooView

fooView 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： fooView Inc.

fooView Inc. 官方網站： http://fooview.com/

http://fooview.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「fooView」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

因為浮動按鈕的功能眾多，而且程式本身就有教學說明，所以下面僅抓幾個功能來示範介紹。初次點擊開啟程式就會啟用浮動按鈕，並會提示點入查看教學。

還會請你簡單的操作看看，帶著你熟悉使用方式。

接著要順利的使用所有的功能，就必須開啟兩個權限，依照指示做即可。

最後會請你選擇浮動按鈕要出現的位置，可依使用習慣來設置，完成後一樣會請你試一下操作功能。

基本上按鈕的位置是固定的，不像一般的浮動按鈕可拖曳移動位置，但拖著按鈕向螢幕中間輕滑為返回、長滑為 Home 鍵功能。

將浮動按鈕拖曳至畫面上，待「＋」符號變成黃色時就可以手動區域截圖，截圖後下方可更進一步使用多種功能。

同樣的動作也可以用來選取文字，若內容是文字則可以選擇翻譯或是複製功能，也能對內容進行編輯。

長按浮動按鈕可展開快捷選單，會自動將最近使用過的程式列在一旁，將按鈕拖曳過去即可開啟，在另一邊的四個按鈕則是進階的截圖工具，可截整個手機畫面、長截圖或是錄製使用畫面。（右圖為「長截圖」操作畫面）

而第一個綠色按鈕則可用來自訂快捷按鈕，一共有八個空位可使用，可放置 App、檔案/資料夾、收藏或是捷徑。

浮動按鈕的部份也可以使用自己喜歡的圖來做為按鈕圖示，例如用喜歡的藝人或是喜愛的動漫人物、寵物。

之後點擊主程式圖標就會詢問要開啟什麼功能，可選擇後勾選「設為預設」之後就不會再問了。進入「設定」有許多個人化的項目可自訂，也可以在這邊修改「浮動圖示」的相關設定。

功能實在爆炸多，可依個人使用需求來選用，不見得要將所有功能都開啟唷！使用得宜的話，應該是能幫助更順暢的操作手機哦！