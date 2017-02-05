一般要分享照片大多都是透過網路來傳送，不過有時在與家人朋友聚餐時，也會臨時起意想要秀一下手機裡的某張或某些照片，通常就會在手機相簿中找到照片後，再將手機直接遞給其他人觀賞，有些人就會順手的左右滑動查看其它的照片，也許不是故意而是習慣使然，如果你不希望有這種情況發生，可使用這款「FotoFreeze」來因應哦！
它與之前介紹的「Look Lock」是類似功能的 App，都可以讓你在現實生活中將手機遞出分享照片前，先選好想要分享的特定照片，讓拿到手機的人無法任意的查看到其它的照片，不過兩者的做法不太一樣，有興趣的朋友可以比較看看。
「FotoFreeze」分為兩種使用模式，你可以鎖定只顯示單張照片或影片，程式會將左右滑動的功能凍結起來，當手機交出去後朋友就只能看到你所選擇的影像檔。另一種則是適合用來分享相簿中大部份照片的管理模式，當你只有幾張照片或影片不想被看到時，就可以將這些方式將這些照片、影片上鎖，當啟用隱私功能時，被鎖上的影像檔就會在程式內的相簿中消失。
想要取消凍結單張照片或是解除隱私功能時，都需要輸入預先設定的四位數密碼，不用擔心其他人誤觸解鎖，當然這些上鎖或是凍結的功能都只在此程式中才會生效，真的有心還是能從手機相簿中看到其他照片唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：FotoFreeze
- 軟體語言：英文
- 開發人員：FotoFreeze, LLC
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.3 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FotoFreeze」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 打開程式就像開啟原本的相簿一樣，若要分享單張照片，就直接先從相簿中找到它。
第2步 找到照片後，按下右下角的「雪花」圖案，即可將照片凍結，凍結之後就只能看這張照片，無法左右滑動。
第3步 再次點擊「雪花」即可解鎖，但需輸入四位數的密碼。初次點擊可設定密碼，但要注意別忘了密碼，因為我找不到在哪裡可以修改啊！！！ XD
第4步 若想使用「管理模式」需先將右上角的鎖開啟，開啟時一樣需輸入密碼。
第5步 接著找到相簿中想要隱藏的照片，點擊右下角的鎖頭即可上鎖，或也可以直接在照片上向上滑動上鎖，向下滑動即可解鎖。以右圖為例，將所有包含人像的照片都上鎖。
第6步 想隱藏的照片都鎖好後，就可以回到最上層再次點擊右上角的鎖頭啟用凍結功能，再回到剛剛上鎖的相簿中，就只能看到未上鎖的照片唷！使用方式大概就是這樣，可依自己的需求來選擇鎖定方式。