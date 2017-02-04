「少兒英語」是一款為兒童設計的英語學習程式，不過因為是全英文介面還是適合有點底子的人來使用會比較上手。學習內容一共分為七大分類，包含動物、食物、家具、電腦相關、交通工具、工作與運動，每一個分類裡都會介紹許多的項目，提供名稱與簡單的文字介紹，雖然有附上語音，但都是 Google 小姐來唸，而且速度有一點點快，可惜缺少了一點人味啊～

程式分為學習模式與練習模式，可先在學習模式中認識與熟悉相關內容，並可搭配可愛的圖案加強連結，學習過後就可以進行練習。練習時會提供一段簡短的文字描述，並由 Google 小姐唸出來，聽了描述後再由上方的圖片選項當中選出符合的項目即可再進行下一題。

除了點選答案外，程式也提供語音答題的功能，可讓小朋友進一步練習講英文哦！不過這些都必須在限時內完成，每一題都會有 100 秒的作答時間，若在時間內未能答出就會終止練習並統計分數，可輸入名字後儲存成績，會一併記錄練習時間，方便了解小朋友的練習狀況，透過排行榜的方式也能給小朋友一種挑戰自我的目標或讓多位使用者之間產生競爭的榮譽感唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 少兒英語

少兒英語 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Butterfly.

Butterfly. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「少兒英語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟後即可看到七大分類，點入有興趣的分類開始學習。

分為學習（Preview）與練習（Exercise）兩種模式。

在學習模式裡，每一個項目都會搭配可愛的圖片，並以語音唸出名稱以及文字介紹。由下方可陸續切換不同的學習項目。

練習模式則會給一段簡短的描述，讓使用者在上方選出相符的答案，在下方有時間條在倒數，100 秒內必須回答出來才行。

程度比較好的朋友，還可以選擇使用語音答題，點擊左下角的「麥克風」就可以用講的來回答問題。

如果在時間內無法回答出正確答案，那麼就會結束練習，可輸入名字將成績記入排行榜當中。