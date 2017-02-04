「Pordlla」是一款推出時間有點久遠的遊戲，最近才在 Google Play 裡挖到它，不過玩法有點意思，非常推薦給喜歡殺死腦細胞的朋友來玩。

表面上看來它像一般的方塊消除遊戲，但實際上卻沒那麼簡單，在方塊落下前你必須絞盡腦汁一邊想像它們落下之後的排列方式一邊調整它們的位置，所有的動作與思考都必須在方塊落下前完成，因為在你決定讓方塊們落下時，輸贏早就注定！

相同顏色的方塊需集合三塊以上才能被消除，你可以單行左右拖曳移動方塊的位置，也可以透過操縱按鈕大幅度的位移整個遊戲區塊，發揮想像力考驗著空間感與邏輯能力，當你覺得一切都 OK 後，就可以點擊落下的按鈕，讓方塊們照著你的安排一一消除，若不幸有方塊留下，那麼挑戰即宣告失敗。

一共有一百個關卡，沒有順序之分，但越後面的關卡方塊數會越多，想要完全清空方塊難度是相對的高，但關卡沒有任何的限制，你可以慢慢的思考、慢慢的排，就算失敗也可以無限的挑戰，卡關的話先玩玩別關再回來也沒問題唷！只是網路上的討論不多，也無攻略可參考，想要完全破關就只能靠自己啦～（拍肩）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pordlla

Pordlla 軟體語言： 英文

英文 開發人員： STR

STR 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Pordlla」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後按下「Play」，文字的顏色有點淡不過還看的見，點入後再選擇關卡，先從簡單的開始熟悉遊戲玩法吧！

第一關的方塊都已經排好，只要按下方的「Push」切換成「Ready」，再次點擊即會變成「Drop」方塊即會落下。

當方塊碰到下方後，就會集合在一起，三個相同的方塊即會消除，全數清空即可過關。點擊「Next Stage」進行下一關。

在方塊上拖曳滑動可調整單行的位置。

使用左下角的左右箭頭則可移動整個畫面。

萬一有剩下的方塊無法消除，就只能重新來過囉！

越後面的關卡方塊的種類越多，要消除起來更加的困難，但喜歡動腦的朋友玩起來肯定會超過癮哦！