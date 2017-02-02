喜歡讓手機看起來有個人風格的話，除了可以在手機的外觀下功夫外，手機桌布也是可以在視覺上有比較大幅變化的部份，但如果覺得這樣還不夠過癮呢？喜歡幫手機變裝的朋友，還可以考慮玩玩下面的導航欄與上面的狀態欄，之前介紹的「Navbar Apps」可幫導航欄穿新衣，而這款「Color Status Bar」則是讓狀態欄也可以玩變裝唷！
它並不是改變原來的狀態欄外觀，而是像用了一個新的狀態欄覆蓋上面，連同下拉的通知欄也都能一併改變風格。程式有內建數款主題，你也可以依自己的喜好創作專屬的主題，所有的背景、文字、圖示全都可自由搭配顏色，若想再更豐富的話，也可使用喜歡的照片、圖片來做背景。想無時無刻跟喜歡的偶像對看也沒問題！
個人化程度很高，不過也不是沒缺點，例如原本回到桌面時上方狀態欄會是透明的，套用「Color Status Bar」背景就會一直存在，不過全螢幕時還是會乖乖隱藏的。另外下拉的通知欄功能也會有點變化，有些人也許會用不習慣，大家可先看看下方的截圖再決定哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Color Status Bar
- 軟體語言：英文
- 開發人員：ThirstyStar
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Color Status Bar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式先勾選「Enable Color Status Bar」會自動導到通知存取權畫面，授權後才可繼續使用，如有任何疑慮的話就不要繼續下去哦！
接著回到主程式，上方的狀態欄就會被新的覆蓋了。下方有幾個簡單的設定，可以依喜好來啟用，像是時間的位置、要不要顯示電量百分比。啟用功能後下拉通知欄預設會長的像右圖這樣，最上方會顯示一排快速設定功能，如果不喜歡的話，就可以勾選「Use flip quick settings」。
勾選「Use flip quick settings」的話，就會像下圖，要點擊右上角的圖示才可以進入快速設定功能。這邊就看大家用不用的慣囉！
接著切換到「Themes」，裡頭有內建幾款主題可選擇，點選即可直接套用。
點擊右上角的「＋」則可創作自己的主題，所有的東西都可以點擊改變顏色或背景樣式，文字、圖示、背景都可以試著點看看，基本上都能換顏色。點擊後就會出現功能選單，要注意是不是自己想要選的項目，有時候會點錯，例如想要改背景卻一直點到文字。背景的部份大多可選擇單色或套用圖片。
例如可以使用喜歡的偶像做為狀態欄背景，這樣就能無時無刻看到他。要截那個範圍可自由選擇。若是單色的話，則可利用調色盤來設定，還可調整透明度哦！
完成後就可以按右上角的圖示進行儲存，幫它取個主題名稱後就可以存檔使用囉！
下面就來看看實際套用的效果吧！這是內建的主題，有沒有很繽紛？但狀態欄左邊太白，圖示都消失了。
這是剛自訂的子瑜主題～若要當做通知欄的背景記得要將上面通知訊息的背景調成透明的，不然會被遮的剛剛好哦！
另外用了一張風景來製作，是不是感覺很文青、很有氣質呢？有興趣的朋友也自己動手做看看吧！