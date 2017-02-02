喜歡讓手機看起來有個人風格的話，除了可以在手機的外觀下功夫外，手機桌布也是可以在視覺上有比較大幅變化的部份，但如果覺得這樣還不夠過癮呢？喜歡幫手機變裝的朋友，還可以考慮玩玩下面的導航欄與上面的狀態欄，之前介紹的「Navbar Apps」可幫導航欄穿新衣，而這款「Color Status Bar」則是讓狀態欄也可以玩變裝唷！

它並不是改變原來的狀態欄外觀，而是像用了一個新的狀態欄覆蓋上面，連同下拉的通知欄也都能一併改變風格。程式有內建數款主題，你也可以依自己的喜好創作專屬的主題，所有的背景、文字、圖示全都可自由搭配顏色，若想再更豐富的話，也可使用喜歡的照片、圖片來做背景。想無時無刻跟喜歡的偶像對看也沒問題！

個人化程度很高，不過也不是沒缺點，例如原本回到桌面時上方狀態欄會是透明的，套用「Color Status Bar」背景就會一直存在，不過全螢幕時還是會乖乖隱藏的。另外下拉的通知欄功能也會有點變化，有些人也許會用不習慣，大家可先看看下方的截圖再決定哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Color Status Bar

Color Status Bar 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ThirstyStar

ThirstyStar 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.3 以上

Android 4.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Color Status Bar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式先勾選「Enable Color Status Bar」會自動導到通知存取權畫面，授權後才可繼續使用，如有任何疑慮的話就不要繼續下去哦！

接著回到主程式，上方的狀態欄就會被新的覆蓋了。下方有幾個簡單的設定，可以依喜好來啟用，像是時間的位置、要不要顯示電量百分比。啟用功能後下拉通知欄預設會長的像右圖這樣，最上方會顯示一排快速設定功能，如果不喜歡的話，就可以勾選「Use flip quick settings」。

勾選「Use flip quick settings」的話，就會像下圖，要點擊右上角的圖示才可以進入快速設定功能。這邊就看大家用不用的慣囉！

接著切換到「Themes」，裡頭有內建幾款主題可選擇，點選即可直接套用。

點擊右上角的「＋」則可創作自己的主題，所有的東西都可以點擊改變顏色或背景樣式，文字、圖示、背景都可以試著點看看，基本上都能換顏色。點擊後就會出現功能選單，要注意是不是自己想要選的項目，有時候會點錯，例如想要改背景卻一直點到文字。背景的部份大多可選擇單色或套用圖片。

例如可以使用喜歡的偶像做為狀態欄背景，這樣就能無時無刻看到他。要截那個範圍可自由選擇。若是單色的話，則可利用調色盤來設定，還可調整透明度哦！

完成後就可以按右上角的圖示進行儲存，幫它取個主題名稱後就可以存檔使用囉！

下面就來看看實際套用的效果吧！這是內建的主題，有沒有很繽紛？但狀態欄左邊太白，圖示都消失了。

這是剛自訂的子瑜主題～若要當做通知欄的背景記得要將上面通知訊息的背景調成透明的，不然會被遮的剛剛好哦！

另外用了一張風景來製作，是不是感覺很文青、很有氣質呢？有興趣的朋友也自己動手做看看吧！