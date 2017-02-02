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惡搞路人馬賽克！「截尾標籤貼紙」想當歹徒還是人質？請選擇！（Android）

只單純用普通的馬賽克來遮蔽照片中的路人甲雖然方便，但著實是無趣了一點，如果想來點搞怪風的話，可來試試這個「截尾標籤貼紙」。

它是一款單純只提供貼圖的照片編輯 App，其所收錄的貼圖很不一般，全都是一些明顯要惡搞路人或朋友的內容，像是歹徒的面罩、頭套或是在外國影集、電影裡常看到人質被抓走後，嘴巴都會被貼上的銀色膠帶，還有在報紙雜誌上為了保護當事人會在眼睛部份蓋上的黑條，在這裡你全都可以用來遮掉照片中不想或不能露臉的人。

除此之外，也有仿製一些檔案審核的印章以及標誌圖…等，若想加入文字的話，有提供一款簡單的文字編輯貼圖，可更換文字顏色還有幾款英文字體可套用。選取的貼圖可自由縮放、移動位置，也有提供翻轉功能，讓你可以將這些有趣的元素更加融入在照片當中哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：截尾標籤貼紙
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Palmera Labs
  • 官方網站：http://palmeralabs.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「截尾標籤貼紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

可由相機拍照或由相簿選取照片。

 

如果選的是橫式照片就必須擺橫的來操作，點擊右上角的「＋」即可開啟貼圖選單。

 

選入貼圖後，可兩指斜拉縮放尺寸、旋轉角度與拖曳調整位置。但因為照片本身不能放大，所以如果照片中的人物太小，可能會有不太好擺放的問題。

 

點擊貼圖可在右側選擇水平翻轉或是刪除。

 

完成後，按左下角的按鈕可選擇儲存或分享。

 

除了中間的頭套沒戴好外，其它的是不是都挺不錯的咧？XD 你們也快來惡搞自己的照片吧！

 

 

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