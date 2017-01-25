每年農曆過年 Google 都會推出有趣的線上服務，其實還蠻人期待的，羊年是讓你在線上揮毫寫春聯，猴年則是讓大家在家也能環保放天燈。
今年的雞年有別於以往，結合各地過年傳統與習俗，從年廿八開始，除夕、初一、初二、初三加上元宵節，一共推出六個關卡，由名稱開看起來，可能包含單純的趣味動畫影片以及小遊戲，每天都陪你恭賀新年到！
今天是年廿八只有「過年大掃除」的動畫影片可以看，不過認真看也能在影片中找到有趣的點，從除夕以後的單元則是上鎖狀態，無法得知切確的內容是什麼，不過初二的「揮毫迎新春」應該就是延用前年的寫春聯，然後元宵節的「祈福天燈」則可能是去年推出的線上放天燈服務，其餘的就只能留給各位在當天一起揭曉囉！
有興趣的朋友，不妨將活動網頁加入最愛，在過年期間與 Google 一起歡喜迎金雞吧！
- 網站名稱：與 Google 歡喜迎金雞
- 網站網址：https://lunarnewyear.withgoogle.com/
網頁畫面：
目前進入網頁只有年廿八這天可點入，其餘的都上了鎖，應該是時間到才會打開哦！
點入年廿八再按下「開始玩」就會開始播放動畫影片。（嗯？沒錯！沒得玩只能看。）
但看到下面這幕的時候，突然覺得好好笑 XD，猴子傳訊給雞，雖然內容都是用表情符號來表達，但我看的懂耶！XDD
雞突然驚覺牠的年要來了，所以急忙開始打掃牠的家。
播完後，就…沒了！不過由左上角展開的列表中，可以看到每天的單元名稱，真的蠻讓人好奇會是什麼內容，就等當天揭曉答案囉！