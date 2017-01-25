有時候專注在一件事情上，就能暫時忘卻其它的煩惱，如果你想靜一靜但心卻靜不下來時，不妨來玩玩「Don‘t Die」這款簡單的小遊戲，它的設計概念就是仿照一般在醫院可以看到的心跳監視器，當人接上機器後，就會開始依照心跳的狀況發出滴、滴、滴的聲音，螢幕上也會出現心跳波形。
而在這遊戲當中，玩家要做的就是在彈動縮放的橘色圈與藍色圈重疊時點擊螢幕，點中就可繼續玩下去，每成功一次就累積一分，直到失敗才會終結統計分數。每次的點擊都可在背景產生心跳波形，代表心臟跳動一次，只要持續成功點擊讓心跳聲不斷就能達到遊戲名稱所要求的「Don‘t Die」囉！
不過遊戲可沒有想像中的簡單，橘色圈彈放的距離、速度、力道都是隨機的，藍色圈的大小、寬度粗細也會隨時改變，讓每一次心跳都是一個考驗，沒有一定的專注力是不可能拿到高分的，搭配上節奏明快的背景音樂，整個遊戲氣氛被堆疊的超緊張又刺激，絕對讓你沒時間想起煩惱的事唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Don‘t Die
- 軟體語言：英文
- 開發人員：HiParty Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「dontdie」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
初次進入先輸入你的名字再按下右側的按鈕進入。
接著當你身心靈都準備好後，就可以點擊螢幕任一處開始挑戰不死的傳說。
啟動後，橘色圈會開始不停的縮放，當橘色圈縮小到藍色圈的範圍內，就要再次點擊螢幕。
像這樣的時候給它點下去。
隨著時間的過去，點擊次數的增加，中間的藍色圈有時會變大或縮小，寬度也會改變，橘色圈彈動的速度與距離每次也都會不大相同，所以要一直很注意看才行。
太早或太晚按都算失敗哦！