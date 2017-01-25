作者：,     

考驗專注力！「Don‘t Die」讓你進入一個人的瘋狂世界（Android）

有時候專注在一件事情上，就能暫時忘卻其它的煩惱，如果你想靜一靜但心卻靜不下來時，不妨來玩玩「Don‘t Die」這款簡單的小遊戲，它的設計概念就是仿照一般在醫院可以看到的心跳監視器，當人接上機器後，就會開始依照心跳的狀況發出滴、滴、滴的聲音，螢幕上也會出現心跳波形。

而在這遊戲當中，玩家要做的就是在彈動縮放的橘色圈與藍色圈重疊時點擊螢幕，點中就可繼續玩下去，每成功一次就累積一分，直到失敗才會終結統計分數。每次的點擊都可在背景產生心跳波形，代表心臟跳動一次，只要持續成功點擊讓心跳聲不斷就能達到遊戲名稱所要求的「Don‘t Die」囉！

不過遊戲可沒有想像中的簡單，橘色圈彈放的距離、速度、力道都是隨機的，藍色圈的大小、寬度粗細也會隨時改變，讓每一次心跳都是一個考驗，沒有一定的專注力是不可能拿到高分的，搭配上節奏明快的背景音樂，整個遊戲氣氛被堆疊的超緊張又刺激，絕對讓你沒時間想起煩惱的事唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Don‘t Die
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：HiParty Studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「dontdie」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

初次進入先輸入你的名字再按下右側的按鈕進入。

 

接著當你身心靈都準備好後，就可以點擊螢幕任一處開始挑戰不死的傳說。

 

啟動後，橘色圈會開始不停的縮放，當橘色圈縮小到藍色圈的範圍內，就要再次點擊螢幕。

 

像這樣的時候給它點下去。

 

隨著時間的過去，點擊次數的增加，中間的藍色圈有時會變大或縮小，寬度也會改變，橘色圈彈動的速度與距離每次也都會不大相同，所以要一直很注意看才行。

 

太早或太晚按都算失敗哦！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 考驗專注力！「Don‘t Die」讓你進入一個人的瘋狂世界（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
老遊戲新玩法！ZOOKEEPER BATTLE 動物管理員對戰版（iPhone,...
「Catch the Pets!」與豬鬥智，不認真你就輸了（Android）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 