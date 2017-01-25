有時候專注在一件事情上，就能暫時忘卻其它的煩惱，如果你想靜一靜但心卻靜不下來時，不妨來玩玩「Don‘t Die」這款簡單的小遊戲，它的設計概念就是仿照一般在醫院可以看到的心跳監視器，當人接上機器後，就會開始依照心跳的狀況發出滴、滴、滴的聲音，螢幕上也會出現心跳波形。

而在這遊戲當中，玩家要做的就是在彈動縮放的橘色圈與藍色圈重疊時點擊螢幕，點中就可繼續玩下去，每成功一次就累積一分，直到失敗才會終結統計分數。每次的點擊都可在背景產生心跳波形，代表心臟跳動一次，只要持續成功點擊讓心跳聲不斷就能達到遊戲名稱所要求的「Don‘t Die」囉！

不過遊戲可沒有想像中的簡單，橘色圈彈放的距離、速度、力道都是隨機的，藍色圈的大小、寬度粗細也會隨時改變，讓每一次心跳都是一個考驗，沒有一定的專注力是不可能拿到高分的，搭配上節奏明快的背景音樂，整個遊戲氣氛被堆疊的超緊張又刺激，絕對讓你沒時間想起煩惱的事唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Don‘t Die

Don‘t Die 軟體語言： 英文

英文 開發人員： HiParty Studio

HiParty Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「dontdie」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入先輸入你的名字再按下右側的按鈕進入。

接著當你身心靈都準備好後，就可以點擊螢幕任一處開始挑戰不死的傳說。

啟動後，橘色圈會開始不停的縮放，當橘色圈縮小到藍色圈的範圍內，就要再次點擊螢幕。

像這樣的時候給它點下去。

隨著時間的過去，點擊次數的增加，中間的藍色圈有時會變大或縮小，寬度也會改變，橘色圈彈動的速度與距離每次也都會不大相同，所以要一直很注意看才行。

太早或太晚按都算失敗哦！