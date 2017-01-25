大部份的朋友應該都有這種經驗，那就是原本只想遞出手機秀某張照片給朋友看，最後手機的相簿卻都被看光光！雖然不見得有什麼見不得光的私密照，但就是有一種被侵犯的感覺！讓人很不爽快啊！

下次想再拿手機直接秀照片之前，請先用「Look Lock」處理一下，就能避免這種情形發生。它是一款限定照片分享器，也可以說是臨時相簿，在你遞出手機之前，先將想給朋友看的照片選入，啟動後輸入圖形密碼再把手機交出去，這樣朋友就只能看到你所選擇的照片，其它沒選中的就不會被隨意的亂看。

雖然跳出程式直接開啟相簿還是可以大肆的瀏覽照片，但它主要就是預防我們一般的瀏覽習慣，不會再發生左右滑動切換照片時不小心就順便把其它的照片也全都看完的窘境啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Look Lock

Look Lock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kf

Kf 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式由下方選入要分享的照片，選好後按下「Start your Photo Gallery」，接著設定圖形密碼，需重覆輸入兩次確認，就可以將手機遞給朋友囉！

第2步 啟動後朋友無論如何的左右滑動瀏覽照片，都只能看到你剛剛挑的那幾張，由左下角可切換成縮圖模式。

第3步 若想返回上一步則需要輸入圖形密碼才能成功返回，不用擔心朋友誤觸唷！看起來就與一般的相簿 App 差不多，沒壞想法想偷窺的，基本上應該就不會想到要去開真正的相簿來看吧！XD 大家參考看看囉！