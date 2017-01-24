不論是貓狗或是任何的小動物，想要飼養前都一定要先了解牠們的習性、照顧方式…等，才能減少因為衝動飼養後發現與＂期望＂不符，造成生活上的痛苦與不開心，甚至不少人可能會選擇狠心的棄養，這些都不是一開始想要從養寵物上獲得的樂趣，所以在決定將牠們帶回家前，一定要先做足功課！

就像想養貓，不能只到看牠們又萌又可愛的模樣就想打包帶回家，先考量自己的經濟能力，貓咪可不會自己打獵養活自己，飼料、零食、玩具、貓砂…各種東西都是需要花錢的，如果不小心生病了，牠們可沒有健保，費用可能會讓你嚇到下巴都掉下來哦！

這些飼養寵物的相關資訊除了在網路上可以搜尋到不少外，在 Google Play 裡，有一個名為「貓貓百科」的 App 專門提供養貓的各種實用資訊，從貓咪的種類、如何養貓以及貓咪可能會有的疾病，還有各種行為模式的解說，讓想養貓或是已經成為貓奴的朋友都能有個方便查詢的工具。

在如何養貓的單元中，就提供相當詳細的自我評估，如果自我檢視過後，確定都符合條件，身心靈與環境都準備好了，就能養了嗎？當然還不是，請把整個 App 提供的資訊都認真看過，才能把貓咪帶回家。就如同開發者說的，愛牠們就要用正確的方式來照顧牠，希望大家都能輕鬆享受有貓咪們陪伴的甜蜜生活樂趣。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 貓貓百科

貓貓百科 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Xchobo

Xchobo 官方網站： https://xchoboapple.wordpress.com/

https://xchoboapple.wordpress.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上

Android 4.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「貓貓百科」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，直接向上滑就可以看到單元分類，點入就能查看相關內容囉！

在「如何養貓」的「新手上路」中，自我的評估是相當重要的，如果看完這段有任何的困難無法克服，就千萬不要貿然的帶回家。若確定自己沒問題了，就可以再繼續看下一個「新貓入住」的項目，了解一些帶貓咪回家前要注意的事。

另外貓咪的相關疾病與肢體語言也都是需要好好學習了解的部份，在照顧貓咪的路上這個 App 會是很好的幫手。

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