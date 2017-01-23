不論是甄嬛傳、芈月傳還是美人心計、步步驚心全都可歸入所謂的宮鬥劇，看著劇中人物的勾心鬥角、耍盡心機，各種精采的劇情是不是也讓你的心跟著起伏呢？好一陣子辦公室的同事各個娘娘來娘娘去的，各類的古裝頭飾配件也隨之風靡，每個女孩都想當娘娘或扮妃子，現在用「中國公主」這個以古代宮廷美女為主題的紙娃娃換裝遊戲，也能讓你過過癮哦！

可分別選擇眼睛、眉毛、鼻子、唇形以及腮紅，而重頭戲則是在髮型、頭飾以及服裝上，每個看起來都超華麗，想當皇后、娘娘還是小妃子都可以找到適合的裝飾項目，其它還有耳環、項鍊、背心、花鈿…等，可以讓你隨心所欲的打扮自己喜歡的宮廷美女。

除了人物的裝扮外，在背景場景的部份也有多種選擇，不過是由程式隨機產生的，一鍵即可更換，有在花園的、有在皇宮內的各種場景，可依裝扮的不同來選擇。完成後的圖像可儲存為圖檔或透過其它的 App 分享出去，當然也可做為大頭貼使用啦！想讓朋友稱呼你一聲娘娘嗎？快來做一個超威的宮廷美女大頭貼吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 中國公主

中國公主 軟體語言： 英文

英文 開發人員： YALI LIU

YALI LIU 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「中國公主」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點入「Play」每次登入都可獲得免費的金幣獎勵，在遊戲中還可透過「Free Coins」及「Get Gift」中拿到更多金幣。金幣之後可在「Shop」裡購買更多的裝飾項目。

由右下角的「Dress up」可展開右側的項目，開始一個一個裝飾出屬於自己的宮廷美女吧！

眼睛、眉毛、唇形、鼻子，每個項目都有許多的選項。

髮型的部份會直接展現不同的氣勢，想要成為皇后還是小妃子，就全看你怎麼挑囉！

服飾的部份也會有很大的影響，有很多不同造型可以選。

天氣冷的話，可以加上毛毛背心！（無誤）

接著是頭飾的部份，可以換成自己比較中意的，不過也要配合髮型來選擇哦！

最後是耳環、花鈿、項鍊的部份。

裝飾完畢可點擊左下角的「Scene」隨機切換不同的場景。

完成後按右下角的「Setting」選擇「相機」圖示即可將作品儲存到相簿或是透過其它的方式分享出去囉！

如果覺得選項不夠用，可再到「Shop」裡用金幣購買更多哦！

缺點就是廣告跳出的有點猖狂，建議在使用時可先將網路關閉，就能避免廣告干擾。