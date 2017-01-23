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升級 Win 10 後，如何刪除佔用超多空間的「Windows.old」資料夾？

之前很多人的電腦都被迫升級成新版的 Windows 10，不管升級之後有沒有變好用，大部分使用者應該都有發現怎麼硬碟的可用空間好像少了一些些。其實不是一些些，而是至少 4～5 GB 甚至有的電腦還會高達 18~32 GB。

其實這都是舊版作業系統裡的舊檔案，一般都是放在硬碟「C:」的「Windows.old」資料夾裡。
裡面可能不只包含了 Windows 系統檔，還存放了舊的軟體、應用程式與各電腦廠的工具軟體之類的檔案。

「Windows.old」資料夾在電腦完成升級、可以正常重開機之後就用不到了（如果你以後不打算"降級"回原系統的話），留著只是佔用空間而已。但…我們卻不能直接按「Delete」鍵刪除，而是必須使用系統內建的系統清理程式來移除。

 

還沒清除之前，「Windows.old」資料夾佔用了至少 18GB 的硬碟空間（依照不同電腦的使用狀況而有所不同），其實還有其他位置還有一些暫存檔什麼的，加一加也好幾 GB。

 

 

如果你的電腦在升級完後已經可以正常運作，要用的軟體或檔案也都沒有遺漏，趕快按照下面的方法將「Windows.old」資料夾跟裡面的檔案給刪掉，釋放被佔用掉的硬碟空間。

使用方法：

第1步  開啟 Windows 檔案總管視窗，在安裝作業系統的磁碟機（通常是 C:）上面按一下滑鼠右鍵再點「內容」。

 

第2步  按「清理磁碟」按鈕。

 

第3步  再按「清理系統檔」按鈕。

 

第4步  接著請從「要刪除的檔案」清單裡勾選你要清除的項目，其中有一項「之前的 Windows 安裝」記得要勾，這就是佔用大量硬碟空間的「Windows.old」資料夾，全部勾選之後按「確定」按鈕便可開始清除用不到的檔案。

 

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