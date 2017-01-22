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「TimeUsed」追蹤手機解鎖次數、使用時間，附加強制彈出提醒功能！（Android）

對任何的事物都不該過度沉迷，尤其是手機，除了對視力不太好之外，也會讓你減少與真實世界的連結哦！未來的一年如果想改善手機過度成癮的不良習慣，可讓「TimeUsed」來幫幫你。

它是一款可以記錄你解鎖手機的次數以及使用時間的 App，啟用後會長駐在通知欄中，只要下拉通知欄就可以知道今天已經花了多少時間在手機上，但這樣還不夠，程式預設每三分鐘主動強制彈出通知在螢幕上，會顯示這次解鎖手機後已用了多久時間以及當天累積的使用時間，只要你在滑手機就肯定看的到，提醒的間隔時間及位置都可自由設定哦！對於一用手機就忘了時間的人來說，是蠻不錯的提醒工具。

在主程式中可用日、週、月三個時間範圍來查看使用紀錄，分別有解鎖次數及總使用時數，並會用曲線圖展示哪個時段、星期幾或是幾月的使用時數最高，另外還可用圓餅圖的方式來查看比重，想了解自己使用手機的習慣，就可以從這些數據上略知一二囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：TimeUsed
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Time Factory
  • 官方網站：http://mohe.kr/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「TimeUsed」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

下載安裝後只要啟動主程式即會自動在上方通知欄中長駐。使用一段時間後下拉通知欄即可看到當日已花費在手機上的時間。

 

也會在所希望的時間間隔下彈出提示通知，預設為三分鐘提示一次，位置則是在上方，這些都可在設定中做調整。

 

之後再開啟主程式就可以看到一些資訊，像是當日的解鎖次數及累積使用時間、昨日的使用時間，往下拉還有曲線圖與圓餅圖可以參考。

 

點擊上方的「Select」可切換查看不同時間範圍。統計資訊就會切換成週或月的累積數據。

 

在主畫面向左滑動可切換到「Setting」畫面，向右滑動則可再切回統計畫面。這邊就可以修改彈出通知的相關設定。

 

至於多久通知一次、要擺在什麼位置以及用多大的字體來通知，這些就視大家的個人需求而定囉！如果想要震撼一點的話，就擺在中間的位置，然後使用超大的字體，要不注意都很難啦～

 

 

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