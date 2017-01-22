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「Cat Punch」貓拳出擊！療癒系的貓咪打白玉遊戲（iPhone, Android）

白玉善哉（白玉ぜんざい）是日本的一種傳統甜品，就是在紅豆湯中加入一種類似白色湯圓的白玉丸子，而這款「Cat Punch」就是以這個甜品為主題所設計的小遊戲，是日本遊戲開發商為了新年所推出的新遊戲，結合可愛的貓咪元素，要帶給玩家們滿滿的療癒感受。

遊戲的日文名稱是「ねこぱんちで白玉ぜんざい」，就是要貓咪出拳來完成這碗美味的白玉善哉甜湯，玩法相當簡單，不過很考驗玩家們的反應力，玩家只要點擊畫面左右兩側即可控制貓咪出拳，白玉會由上方左右兩側的竹筒裡飛出，但左邊出現的白玉需由貓咪的右拳出擊，反之亦同，當速度越來越快時，很容易誤判哦！

不論是專注時的貓咪還是出拳時的貓咪都相當的可愛，尤其是揮出短短的貓拳時，肯定融化了許多玩家的心，一旦漏接讓白玉飛出碗外，遊戲就會宣告失敗，並統計你的得分，而這失敗時貓咪的表情也超萌超療癒唷！喜歡貓咪的朋友一定要來玩看看啊！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ねこぱんちで白玉ぜんざい（Cat Punch Shiratama Zenzai）
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：nekoappli
  • 官方網站：http://nekoapp.info/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點擊「Start」開始遊戲，每次都會出現右圖的玩法解說，反正就是白玉會從上方的竹筒飛出來，右邊飛出來的要出左拳揮擊把它打入紅豆湯內即可。點擊任一處即可正式開始遊戲。

 

玩的時候要像貓咪一樣專注，白玉一飛出來就要抓準時機點擊揮拳！像下圖白玉從左邊的竹筒飛出，就要點擊畫面右側出右拳，太早或太晚揮都不行哦！

 

萬一漏接讓白玉飛出碗外，遊戲就結束囉！看看貓咪哭哭的模樣，但下一個畫面竟然是開心的泡在紅豆湯裡吃白玉！

 

在主畫面點入「Ranking」可查看全世界的排行榜，只會列出前 100 名，你只要接超過 34 個就有機會擠進排行哦！

 

 

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