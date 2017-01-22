民以食為天，但吃什麼永遠都是一道最難解的題！無法告訴大家最好的答案，但最糟糕的絕對是＂不知道＂跟＂隨便＂，請大家銘記在心啊！如果不想再被這個問題給困擾，下載一些餐廳搜尋 App 在手機中，應該能多少有點幫助。

「晚餐吃什麼」是一款可以幫助尋找附近餐廳的搜尋器，其實除了晚餐外，早餐、午餐、宵夜或是夜生活通通都可以幫你找，只要類別設定正確就沒問題，一共有十種餐廳類別可供使用者選擇，另外也開放自訂關鍵字搜尋，讓你可以更容易找到有興趣的餐廳。

除了類別你還可以加入距離以及營業時間的條件，只找周圍 500 公尺或是擴大到 10 公里之外，或是只搜尋目前正在營業中的店家，可依使用的交通工具或是查詢的目的性來設定條件。所有的餐廳都會列出地址、電話外，若有網址或是評價也都會在店家資訊中列出供你參考。

如果都幫你找出餐廳列表了還是不知道該選哪一間的話，程式也有提供隨機挑選功能，直接從列表中幫你挑出一家，解決你的選擇困難！不論是一般的學生、上班族，或是緊接而來的春節連假想要出遊的朋友都很適合下載使用，到陌生的縣市想找當地美食的話，利用它很快就能幫你搜出附近的餐廳囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 晚餐吃什麼

晚餐吃什麼 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： pychen

pychen 官方網站： https://pychen0918.blogspot.tw/

https://pychen0918.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「晚餐吃什麼」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

有三個條件可設定，分別是距離、餐廳類型以及是否營業中。距離可依使用的交通工具而定；類別可依喜好來選擇；營業與否則可看你是要立即使用或是預先查詢來選擇囉！

若想使用關鍵字搜尋，可在餐廳類型列表中拉至最底選擇「自訂搜尋關鍵字」，即可自行輸入關鍵字來查找餐廳。

設定好條件後，再按下「列出所有餐廳」即可看到符合條件的店家列表。如果有選擇困難的朋友則可以按「幫我挑一個！」由程式隨機挑選一間。

點入有興趣的店家即可看到相關的資訊，提供地圖及電話直播功能，點擊右側綠色的箭頭可展開看到更詳細的資訊，若有消費者評價也會一併列出供使用者參考。